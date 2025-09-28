باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه آریان پور - کوچی دبیر هیأت سوارکاری خراسان جنوبی گفت: با توجه به بالا بودن سطح علمی سوارکاری در رشته پرش و شیوه‌های سنتی سوارکاری، تا این لحظه برگزاری مسابقات در سطح استان میسر نبوده، اما اکنون با پرورش ۲۹ مربی، پس از سه سال دوره، امکان آموزش پرش و برگزاری مسابقات در این رشته فراهم شده است.

او با اشاره به برگزاری مسابقات رده تشویقی پرش با اسب برای اولین‌بار در استان، در هفته اول آبان‌ به میزبانی شهرستان فردوس افزود: دلیل انتخاب فردوس، اسپانسر خصوصی بود که حاضر به هزینه کردن برای برگزاری مسابقه شده است.

کوچی بیان کرد: همه افراد فارغ از وزن، سن، جنسیت و... در رده تشویقی می‌توانند شرکت کنند؛ تاکنون ۳۰ سوارکار با اسب از شهرستان‌های بیرجند، طبس، فردوس، قاین و همچنین استان خراسان رضوی شهر گناباد اعلام آمادگی کرده‌اند.

دبیر هیأت سوارکاری خراسان جنوبی ادامه داد: ثبت‌نام مسابقات از طریق فضای مجازی اطلاع‌رسانی می‌شود؛ افراد می‌بایست پس از شرکت در ۲ دوره ۲ روزه آموزشی که قبل از مسابقه برگزار می‌شود، ابتدا آمادگی کافی را کسب نموده و در روز آخر (روز پنجم) مسابقه برگزار خواهد شد.

کوچی گفت: به دلیل نوپا بودن ورزش پرش در استان و نبود داور سطح بالا، با تقاضای رسمی از فدراسیون، اساتید و داوران بین‌المللی سطح یک جهت برگزاری این مسابقه ما را یاری خواهند کرد؛ امکانات محل برگزاری (مانژ، اصطبل، پارکینگ، تماشاچی و...) در حد استاندارد و قابل قبول توسط بخش خصوصی و بدون هیچ کمک دولتی فراهم شده است.

او تصریح کرد: این رویداد بخشی از یک برنامه بلندمدت توسعه‌ای در استان است و با این رویداد ما در جمع پنج استان برتر می‌توانیم قرار بگیریم؛ در صورت وجود زیر ساخت‌های لازم این مسابقات می‌تواند حتی ماهانه نیز برگزار شود.

تماشای مسابقه رایگان و برای بازدید عموم آزاد است و برنامه‌هایی مانند عکاسی با اسب، سوارکاری رایگان پس از مسابقه با اسب‌های کلاسی و آموزشی، سوارکاری رایگان با اسب‌های قد کوتاه (پونی) و اهدای جوایز فراهم شده است.