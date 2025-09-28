مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به فعالیت ۲۷۵ مدرسه با وجود یک تا ۵ نفر دانش آموز در استان گفت: کیفیت بخشی به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی مهم‌ترین رویکرد آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید است.

باشگاه خبرنگاران جوان- محمد رضا فرحبخش در حاشیه بازدید از مدارس جبرفت با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید افزود: در سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ بیش از ۶۸۰ هزار دانش‌آموز با همراهی بیش از ۴۶ هزار معلم در ۶۰۲۰ واحد آموزشی در ۳۳ ناحیه و منطقه استان سال تحصیلی را با آرامش و کمترین دغدغه آغاز کردند؛ این موفقیت مرهون همت جمعی فرهنگیان و حمایت‌های مسئولان استان است.

وی با بیان اینکه «پروژه مهر» از اسفندماه سال گذشته در قالب کارگروه‌های تخصصی برای آماده‌سازی سال تحصیلی آغاز شده است، عنوان کرد: این پروژه ابعاد مختلفی از جمله تأمین نیروی انسانی، توانمندسازی معلمان، بهسازی فضا‌های آموزشی و پرورشی، تجهیز مدارس و برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت آموزشی را دنبال می‌کند و یکی از مهم‌ترین محور‌های آن تقویت فعالیت‌های تربیتی و پرورشی در مدارس است.

فرحبخش با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش صرفاً انتقال دانش نیست، تصریح کرد: هدف اصلی تعلیم و تربیت، پرورش نسلی متعادل، سالم، مسئولیت‌پذیر، خلاق و برخوردار از هویت ایرانی ـ اسلامی است؛ مهارت‌هایی، چون تصمیم‌گیری، حل مسئله، تفکر انتقادی، تاب‌آوری، همدلی و کارگروهی باید در مدارس تقویت شود تا دانش‌آموزان برای زندگی فردی و اجتماعی آماده شوند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان به اهمیت برگزاری نماز در مدارس اشاره کرد و گفت: نماز جماعت در مدارس علاوه بر ایجاد معنویت و آرامش، نقش مهمی در تقویت هویت 
دینی، انسجام جمعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دارد و برگزاری منظم آن در وقت فضیلت از اولویت‌های آموزش و پرورش استان است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به فعالیت ۲۷۵ مدرسه با وجود یک تا ۵ نفر دانش آموز در استان گفت: کیفیت بخشی به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی مهم‌ترین رویکرد آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید است.

محمد رضا فرح بخش با اشاره به تشکیل تیم‌های ارزیابی از روند فعالیت‌های آموزشی و پرورشی مدارس در اداره کل آموزش و پرورش استان گفت: این تیم‌های ارزیابی به صورت هفتگی از فعالیت‌های آموزشی و پرورشی مدارس بازدید خواهند کرد.

 

