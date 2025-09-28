باشگاه خبرنگاران جوان - در دیدار دکتر امیر رئوف مدیرکل صداوسیمای فارس و حمیدرضا افتخاری مدیر رادیو صبا تفاهمنامهای مبنی بر اجرای پویش ملی «صباخوانی غزلهای حافظ» امضا شد؛ در دیداری که با تأکید بر جایگاه شعر و ادب فارسی در هویت فرهنگی شیراز و استان فارس همراه بود.
رئوف با اشاره به جایگاه ممتاز شیراز و استان فارس در فرهنگ و تمدن ایران اسلامی، شعر و ادب را در هویت این استان و شهر شیراز ریشهدار دانست و فارس را به دلیل خاستگاه بزرگانی، چون حافظ و سعدی، مهد شعر و ادب ایران معرفی کرد.
او آثار جاودانه این دو شاعر نامدار را نه تنها میراث فرهنگی ایران، بلکه سرمایهای دانست که در پاسداشت و گسترش زبان و ادب فارسی نقشی بنیادی دارد و توانسته با زیبایی و پیامهای والای خود، هویت ملی و فرهنگی ایران را تقویت کند.
رئوف همچنین ظرفیتهای گسترده رادیو فارس در حوزه شعر و ادب را یادآور شد و تأکید کرد همکاری رسانهای مشترک با شبکههایی، چون رادیو صبا، فرصت بهرهگیری از موضوعات مشترک میان استانها و سطح ملی را فراهم میکند.
رئوف ارتباطات میان شبکههای استانی و سراسری را ستون همافزایی رسانهای دانست که با همپوشانی ظرفیتها، تولیدات فاخر را تقویت و به جریانسازی فرهنگی در کشور منجر خواهد شد.
او در پایان سخنان خود تصریح کرد: شیراز مهد فرهنگ و ادب است و صدای حافظ باید در رسانه ملی جایگاهی همیشگی داشته باشد.
افتخاری مدیر شبکه رادیویی صبا نیز در این دیدار با اشاره به رسالت اصلی این شبکه در تولید برنامههای سرگرمی و طنز، بیان کرد که توجه به فعالیتهای هنری و فرهنگی همواره بخش جداییناپذیر کار رادیو صبا بوده است.
او همکاری مشترک میان رادیو فارس و رادیو صبا را فرصتی ارزشمند دانست که میتواند با بهرهگیری از ظرفیتهای هر دو شبکه، برنامههایی اثرگذار بر مخاطبان علاقهمند به شعر و ادب فارسی فراهم آورد.
افتخاری افزود که اجرای پویش «صباخوانی غزلهای حافظ» نمونهای از این همافزایی فرهنگی است که علاوه بر تنوع محتوایی، در تقویت معنویت و ذوق ادبی شنوندگان نقشآفرینی خواهد کرد.
پیش از این دیدار نیز در نشستی که در حاشیه آغاز عملیات رسانهای رویداد ملی ایران جان، فارس ایران بین دکتر مهدی نعلبندی مدیر کل صدای استانها با آقای افتخاری برگزار شد، آقای دکتر نعلبندی برای همراهی سایر رادیوهای استانی با این پویش قول همکاری داد و این اقدام را عینیت بخش یکی از اهداف سند تحول رسانه ملّی در افق ۱۴۰۵ دانست.
بر اساس این تفاهمنامه، رادیو صبا در سومین سال اجرای این پویش، این بار با همکاری صداوسیمای فارس، «صباخوانی غزلهای حافظ» را از ۲۰ مهر ماه همزمان با یادروز خواجه اهل راز حافظ شیراز آغاز و تا شب یلدا اجرا خواهند کرد که در آن با خوانش مردمی غزلیاتی از حافظ که در آن از واژه صبا استفاده شده طنین شعر حافظ به گوش مخاطبان سراسر کشور خواهد رسید. امضای این تفاهمنامه، گامی تازه در همافزایی میان رادیوهای سراسری و استانی و نشانهای از توجه رسانه ملی به پاسداشت میراث ادبی کشور است؛ اقدامی که با محوریت هنر اجرا و رسانه شنیداری، بار دیگر شیراز را به عنوان پایتخت فرهنگی و ادبی معرفی خواهد کرد.
منبع: صداوسیمای فارس