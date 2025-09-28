عملیات گسترده کنترل بیولوژیک آفات در استان لرستان با موفقیت به پایان رسید و ۴۰۰۵ هکتار از اراضی زراعی و باغی استان تحت پوشش این طرح قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- نامدار صیادی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در تشریح جزئیات این طرح گفت: کنترل بیولوژیک آفات در سطح ۳۵۰۰ هکتار از مزارع نخود، ۵۰۰ هکتار از مزارع گوجهفرنگی و ۵ هکتار از باغات انار استان انجام شد. این برنامه بخشی از سیاستهای ملی سازمان حفظ نباتات کشور در سال ۱۴۰۴ است که با محوریت مدیریت حفظ نباتات استان به اجرا درآمد.
صیادی با اشاره به نوع آفات هدفگذاری شده در این طرح افزود: در جریان عملیات، با کرم پیلهخوار در مزارع نخود، هلیوتیس در مزارع گوجهفرنگی و کرم گلوگاه در باغات انار مقابله شد. اجرای این طرح با همکاری مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها، واحدهای پرورش حشرات مفید (انسکتاریومها)، کلینیکهای گیاهپزشکی و بهرهبرداران صورت گرفت.
به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، بیش از ۱۷ میلیارد ریال یارانه از محل طرح یارانه سموم به کشاورزان و باغداران پرداخت شد تا هزینههای اجرای عملیات بیولوژیک کاهش یابد و امکان مشارکت گستردهتر کشاورزان فراهم شود.
صیادی درباره مراحل اجرای طرح توضیح داد: رهاسازی عوامل بیولوژیک طبق دستورالعملهای سازمان حفظ نباتات، کیفیتسنجی عوامل بیولوژیک در زمان تولید، نظارت بر روند عملیات و ارزیابی اثربخشی از جمله بخشهای اصلی این برنامه بودند که با دقت بالا انجام شد.
وی با اشاره به استقبال گسترده بهرهبرداران گفت: نتایج مثبت این عملیات نشان میدهد کشاورزی لرستان در مسیر تولید سالم و افزایش بهرهوری قرار دارد. این طرح نویدبخش آیندهای روشن برای امنیت غذایی استان و تولید محصولاتی سالمتر برای مصرفکنندگان است.
صیادی در پایان ابراز امیدواری کرد و گفت: با تداوم چنین برنامههایی و استفاده از ظرفیت متخصصان و انسکتاریومهای بومی، کنترل بیولوژیک به فرهنگی پایدار در کشاورزی لرستان تبدیل خواهد شد.