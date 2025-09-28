باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور در همایش ملی روز جهانی هاری گفت: مهمترین موضوع در خصوص هاری، کشندگی و هولناکی این بیماری است؛ اما مزایایی هم دارد که در کشور موفقیتی درباره آن کسب نکردهایم.
وی با بیان اینکه بیماری هاری قابل پیشگیری و کنترل است، افزود: با وجود قابل پیشگیری بودن بیماری در آسیا و آفریقا هدفگذاری شده تا ۲۰۳۰ تلفات را به صفر برسانیم. همچنین ما امروز باید درباره طولانی شدن امر پاسخگو باشیم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه هاری جمعیت آسیبپذیر را درگیر کرده است، افزود: اگر قرار است شعار مهم جهان واحد و سلامت واحد روزی محقق شود و با افتخار از آن یاد کنیم، این امر زمانی اتفاق می افتد که بیماری هاری حذف شده باشد.
رئیس سازمان دامپزشکی با تاکید بر تقویت حوزه سلامت ملی بیان کرد: در جهان از ۵۹ هزار تلفات انسانی بیماری هاری در روستاها و جمعیت آسیبپذیر بوده است، در حالیکه ۱۰۰ درصد موارد با واکسیناسیون قابل نجات افراد میشود.
وی با اشاره به اینکه ۹۹ درصد هاری مربوط به گزش از طرف سگ است، افزود: در کشور به دلیل عدم آمار از سگ و گربه های دارای صاحب و بدون صاحب مشکلات بسیاری در برنامههای استانی، ملی و منطقهای داریم.
رفیعی پور با بیان اینکه ۴۰ درصد بیماری هاری در بین کودکان بوده است، گفت: امکان آزمایش بیش از بروز علائم صفر است مشکل را بیشتر کرده است.
معاون وزیر جهاد ادامه داد: بیماری هاری هزینه سنگینی به وزارت بهداشت کشور تحمیل کرده است در نتیجه اولویت ما در حذف این بیماری کمک به وزارت بهداشت است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه سالانه در کشور حدود ۱۵ هزار گزش سگ را داریم، افزود: سال گذشته ۱۸ هموطن فوت شدند،اما آمار گزش بیماری هاری در کشور عددی بسیار بزرگتر است. یک بار برای همیشه باید در ایران از این چرخه عبور کنیم که این امر محقق نمیشود مگر با همکاری بین بخشی نهادها تا تلفات به صفر برسد.
به گفته وی، ۳۶ درصد موارد مرگ ناشی از هاری در آفریقا و بخش قابل توجهی نیز در آسیا رخ میدهد. این بیماری بیش از ۸۰ درصد قربانیان خود را از میان اقشار آسیبپذیر از جمله کودکان انتخاب میکند که این نابرابری در سلامت، وظیفه ما را در پایتخت و در سطح ملی سنگینتر میکند.
رفیعیپور با اشاره به نقش سلامت واحد در کنترل بیماریهای مشترک انسان و دام، گفت: اگر روزی بتوانیم با افتخار از سلامت واحد نام ببریم، قطعاً در مسیر ارتقای سلامت عمومی موفقتر خواهیم بود. همکاریهای منطقهای نیز در این مسیر اهمیت دارد؛ بهویژه در تعامل با کشورهایی مانند افغانستان که برخی بیماران آن از خدمات درمانی کشور ما بهرهمند شدهاند.
وی ادامه داد: هاری به دلیل ماهیت کشندهاش، از نخستین بیماریهایی بود که توجه دانشمندان را به خود جلب کرد. در دوران باستان، روشهایی مانند قرنطینه، جلوگیری از جابجایی سگها، استفاده از پوزهبند و حتی کشتن سگهای هار با سم در بریتانیا به کار گرفته میشد، اما هیچکدام نتوانستند چرخه ویروس را متوقف کنند. با ورود به دوران واکسیناسیون، که با نام پاستور و همکارانش مزین شده، ما وارد مرحلهای مدرنتر شدیم که امید به حذف کامل بیماری را افزایش داده است.
وی با تاکید بر ضرورت همکاری بینبخشی در مقابله با بیماریهای زئونوز، گفت: تهدید بیماریهای مشترک انسان و دام با اقدامات یک دستگاه قابل کنترل نیست. باید همکاری بینبخشی شکل بگیرد تا بتوانیم به سلامت واحد دست یابیم. این همکاری، کلید موفقیت در حذف بیماریهایی مانند هاری است.
رفیعیپور در پایان با اشاره به تجربه موفق ژاپن در واکسیناسیون گسترده سگها، گفت: این تجربه میتواند الگویی برای سایر کشورها باشد. مهمترین پیام امروز این است که با همکاری بینبخشی، میتوان تلفات انسانی ناشی از هاری را به صفر رساند. باید از طرح این پرسش که آیا واکسیناسیون مؤثر است، عبور کنیم و با آغاز واکسیناسیون سراسری و هماهنگ، به هدف نهایی یعنی حذف کامل بیماری دست یابیم.