مصر اعلام کرد که آماده است تا بر اساس طرح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ اسرائیل در نوار غزه عمل کند.

بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر در سخنرانی خود در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک از ترامپ به خاطر «تعهد کامل و تمایلش برای همکاری با رهبران منطقه برای پایان دادن به این جنگ ناعادلانه علیه غزه» قدردانی کرد.

او افزود: «مصر کاملاً مایل و متعهد است که بر اساس دیدگاه رئیس جمهور ترامپ برای بازگرداندن ثبات، پایان دادن به جنگ (اسرائیل)، گشودن افق سیاسی که راه را برای تأسیس کشور فلسطین هموار می‌کند و همچنین آزادی گروگان‌ها و بازداشت‌شدگان، عمل کند.»

طبق گزارش‌های رسانه‌ها، دولت ترامپ یک طرح صلح ۲۱ ماده‌ای برای پایان دادن به جنگ غزه به رهبران عرب پیشنهاد داده است تا پس از ماه‌ها مذاکرات متوقف‌شده، دیپلماسی را از سر بگیرد.

یک منبع آگاه از مذاکرات گفت که این طرح خواستار آزادی همه اسرا، آتش‌بس دائمی، حکومت غزه بدون حماس و خروج تدریجی نیرو‌های اسرائیلی است.

دیپلمات‌های منطقه‌ای به سی‌ان‌ان گفتند که رهبران عرب بخش‌های زیادی از آن را تأیید کرده اند اما خواستار موارد اضافی از جمله تضمین‌هایی علیه الحاق کرانه باختری، حفظ وضع موجود قدس، افزایش کمک‌های بشردوستانه و رسیدگی به شهرک‌های اسرائیلی شدند.

پس از حمله اسرائیل به دوحه که مذاکرات غیرمستقیم قبلی بین اسرائیل و حماس را مختل کرد، تلاش ها شتاب بیشتری گرفته است. قطر در دیدار با ترامپ پیشنهاد داد که در صورت عدم حمله مجدد اسرائیل به خاک خود، به میانجیگری ادامه دهد.

ارتش اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ نزدیک به ۶۶۰۰۰ فلسطینی، که اکثر آنها زن و کودک بودند، را در غزه به شهادت رسانده است. بمباران بی‌وقفه، این منطقه محاصره‌شده را غیرقابل سکونت کرده و منجر به گرسنگی و شیوع بیماری‌ها شده است.

منبع: آناتولی