برای اولین بار از زمان تسلط طالبان، یک هیئت ارشد از وزارت کشور آلمان اوایل اکتبر به کابل سفر خواهد کرد تا درباره اخراج پناهجویان افغان مجرم مذاکره کند.

باشگاه خبرنگاران جوان- برای نخستین‌بار از زمان سقوط دولت پیشین افغانستان در آگوست ۲۰۲۱، یک هیئت ارشد از وزارت کشور آلمان قرار است در ماه اکتبر به کابل سفر کند.

بر اساس گزارش روزنامه «بیلد» آلمان، مقام‌های ارشد وزارت کشور این کشور به زودی به کابل سفر خواهند کرد تا با مقامات طالبان درباره اخراج منظم پناهجویان افغان مجرم مذاکره کنند.

این سفر در حالی انجام می‌شود که برلین پس از بازگشت طالبان به قدرت، هیچ رابطه رسمی یا دیپلماتیکی با این گروه نداشته و سفارت خود را در کابل تعطیل کرده است.

سخنگوی وزارت کشور آلمان این سفر را بدون افشای اسامی و یا رتبه این هیات تأیید کرده است.

الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان، تأکید دارد که بازگرداندن پناهجویان افغان مرتکب جرم باید فراتر از پروازهای چارتر و از مسیر پروازهای تجاری صورت گیرد.

در سال‌های اخیر و عمدتاً با میانجی‌گری قطر، دولت آلمان شماری از پناهجویان افغان را اخراج کرده و در قبال آن، دو نماینده حکومت طالبان را در برلین پذیرفته است. هنوز مشخص نیست حکومت طالبان در ازای همکاری در این پرونده چه امتیازاتی مطالبه خواهند کرد.

طالبان تاکنون رسماً درباره سفر هیئت آلمانی واکنشی نشان نداده‌اند، اما مقام‌های این گروه پیش‌تر اعلام کرده بودند که هرگونه همکاری در مورد بازگشت پناهجویان، باید با «رعایت احترام متقابل و امتیازهای مشخص سیاسی یا اقتصادی» همراه باشد. این سفر می‌تواند نخستین نقطه تماس مستقیم میان برلین و طالبان پس از چهار سال باشد.