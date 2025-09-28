رئیس شورای شهر تهران با اشاره به برگزاری نمایشگاه الکامپ در نمایشگاه بین‌المللی گفت: اینکه اصرار دارند مردم را آزار دهند بحثی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی چمران در حاشیه سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز ۱۰ نفر از اعضای شورای برای کمیته‌های ۱۰گانه کمیسیون ماده ۱۰۰ انتخاب می‌شوند، اظهار کرد: آیین نامه‌های مالی شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری نیز در جلسه امروز بررسی و تصویب خواهد شد. لایحه سازمان گردشگری نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین تصریح کرد: آیین‌نامه‌های شرکت‌ها از قبل وجود داشته و برخی نیز بر اساس آیین‌نامه شهرداری عمل می‌کردند.‌ امروز آیین‌نامه واحدی برای شرکت‌ها و سازمان‌ها تصویب می‌شود. 

چمران با اشاره به برگزاری نمایشگاه الکامپ در محل نمایشگاه بین‌المللی، خاطرنشان کرد: این موضوع یک معضل است؛ از روز اول مهرماه ترافیک متراکم‌تر شده اما در اوج ترافیک سال، نمایشگاه الکامپ که یکی از پربازدیدترین نمایشگاه‌ها پیش بینی شده در تاریخ و محل نا مناسب برگزار می شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: اینکه اصرار دارند مردم را آزار دهند بحثی است که باید مورد بررسی قرار بگیرند.‌ ما از سمت کشورهای خارجی تحت فشار هستیم و در داخل هم عده‌ای اینگونه به مردم آسیب می‌زنند و مشکل ایجاد می‌کنند. من برای آنها متاسفم و به نظر می‌رسد باید از راه دیگری وارد شد.

وی درباره فعال شدن مکانیسم ماشه تصریح کرد: این مساله چیز جدیدی نیست و سخت تر از آن را آمریکا ایجاد کرده و کشور ما مقاومت کرده است؛ البته مسئولان ما باید تلاش کنند مشکلات را رفع کنند. اما در کل چیز حاد و خاصی نیست و آن‌ها بیشتر جنبه‌های روانی را مد نظر دارند.

منبع: شهر

برچسب ها: مهدی چمران ، برگزاری نمایشگاه ، ترافیک تهران ، الکامپ
نفس تازه تهران، با آغاز به کار اتوبوس‌های برقی در منطقه یک
تردد در اکثر معابر و بزرگراه‌های پایتخت پرحجم و سنگین است
ترافیک سنگین روز جمعه، هدیه نمایشگاه الکامپ به خیابان‌های تهران! + فیلم
ترافیک پایتخت تحت تاثیر تخلفات ساکن
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۷ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
ایران مال خوبه؟؟؟؟؟؟؟؟؟
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۳ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
توهیچ کاره ایی ورجز نخون، از سرصدقه برادرت، اینجا هستی!!؟؟
۴
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۶ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
۲
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پیمان اشراقی
۱۱:۱۸ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
سلام،

حلال محمد (ص)، حلال الی یوم القیامه
و حرام محمد (ص)، حرام الی یوم القیامه.
۳
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۷ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
اینو تورو خدا صد سال سن داره از ده جا حقوق مزایا میگیره بعد میگن چرا کسی ازدواج نمیکنه اینا میزارن ؟؟
۲
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۰ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
مقصر خودتی که مجوز به شهرداری دادی میتونی نمایشگاه را ببندی
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۸ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
خیلی ناراحته یه پل هوایی بزنه مردم تو ترافیک نمایشگاه نمونن
۵
۸
پاسخ دادن
