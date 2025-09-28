باشگاه خبرنگاران جوان- رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به طرح مطالبات فرهنگیان در رابطه با شرکت سحاب فرهنگیان و بررسی موضوعات از سوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان، گفت: به منظور حل مشکلات سهامداران این شرکت، مقرر شد تامین اجتماعی و امور مالیاتی با اخذ تامین متناسب با بدهیهای این مجموعه، نسبت به رفع انسداد حسابهای آن به مدت شش ماه اقدام کند تا مدیران شرکت بتوانند به اجرای وظایف خود در قبال سهامداران بپردازند.
حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی افزود: در راهکار ارائه شده، شش ماه زمان برای مدیران مجموعه سحاب فرهنگیان تعیین شده تا نسبت به رفع نارضایتیهای موجود و پرداخت دیون این مجموعه به سازمانهای مربوطه اقدام گردد.
وی خاطرنشان کرد: مدیران این مجموعه در بازه قانونی تعیین شده باید با اقدامات جدی و شبانه روزی "معجزه" کنند تا هم تعهدات این شرکت به بیمه تامین اجتماعی و امور مالیاتی پرداخت شود و هم پاسخ مناسبی به مطالبات سهامداران این مجموعه ارائه گردد.
وی خاطرنشان کرد: ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر مبنای قانون تلاش میکند تا ضمن کمک به مجموعههایی که با مشکل مواجه شدهاند، حقوق طرفین موضوعات از جمله دولت و اشخاص حقیقی را نیز احیاء کند و در این مسیر تمامی ظرفیتهای قانونی مورد بررسی قرار میگیرد و در نهایت بهترین راهکارها برای رفع مشکلات اندیشیده میشود.
منبع: دادگستری