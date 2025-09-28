باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا رفیعی‌پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور، روز یکشنبه در حاشیه همایش ملی «روز جهانی هاری» که در محل انستیتو پاستور ایران برگزار شد در خصوص شایعاتی در فضای مجازی مبنی بر ورود گوشت آلوده به کشور، گفت: همه محموله‌های وارداتی، چه از طریق مبادی زمینی، ریلی، هوایی یا دریایی، تحت نظارت دقیق همکاران دامپزشکی و قرنطینه قرار دارند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: این همکاران پس از بررسی اسناد و تطابق لیبل‌ها، در صورت تطابق با استاندارد‌های بهداشتی و دامپزشکی، مجوز واردات را صادر می‌کنند.

وی تصریح کرد: محموله گوشت از مغولستان از لحاظ اسنادی با لیبل‌ها مطابقت نداشته است، بنابراین این محموله توقیف شده و در انتظار دستور قضایی است.

رفیعی‌پور تصریح‌کرد: اگر محموله‌ای توقیف یا توبیخ شده، این اقدام بر اساس استاندارد‌ها و قوانین انجام شده است.

وی ادامه‌داد: همه فرآیند‌های وارداتی باید مجوز‌های لازم را از مراجع ذی‌ربط دریافت کنند و در حال حاضر، اقدامات قانونی و اداری در حال انجام است.

فیلم تعویض بسته‌بندی مرغ مربوط به ۲ سال گذشته است

رئیس سازمان دامپزشکی کشور درباره تعویض بسته‌بندی مرغ‌ها و پخش آن در فضای مجازی گفت: این موضوع مربوط به دو سال پیش است که پاسخ آن داده شده و ارتباطی با وضعیت فعلی ندارد.

منبع: ایرنا