استان همزمان و اصفهان، آثار حاضر در سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان را اکران می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از ۶ سال، بار دیگر استان‌ها میزبان جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان شدند و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار است فیلم‌های این دوره از جشنواره همزمان با اصفهان، در ۱۸ استان روی پرده ‌بروند.

در کنار استان اصفهان به عنوان میزبان، استان‌های آذربایجان شرقی، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، زنجان، سمنان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، قم، کرمانشاه، کرمان، گلستان، گیلان، مازندران، مرکزی، همدان، هرمزگان و یزد ۱۸ استانی هستند که هرکدام سینمایی را برای اکران آثار جشنواره تدارک دیده‌اند.

سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بین‌الملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار می‌شود.

برچسب ها: جشنواره فیلم کودک ، فیلم کودک و نوجوان
تبادل نظر
