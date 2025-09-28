باشگاه خبرنگاران جوان - بسیاری از مردم احساس خوبی نسبت به خودروهای پلیس، یا دست‌کم چراغ‌ آن‌ها دارند. هیچ‌کس نمی‌خواهد که چراغ‌ پلیس از پشت برای آن‌ها روشن شود؛ زیرا ممکن است این کار به معنای جریمه کردن شخص مورد نظر باشد. با این حال، ماشین پلیس تنها برای توقف خودروها استفاده نمی‌شود؛ آن‌ها همچنین افسران را برای موقعیت‌های خطرناک و خشونت‌آمیز ارسال می‌کنند، جایی که احتمال تیراندازی یا آسیب‌دیدگی وجود دارد.

اگرچه خودرو پلیس می‌تواند تقریباً هر چیزی که از اسلحه شلیک شود را متوقف یا منحرف کند، اما اکثر این ماشین‌ها زره‌پوش نیستند. علت چیست؟ فناوری لازم برای زره‌پوش کردن خودروها وجود دارد؛ به عنوان مثال، لیموزین مربوط به ریاست‌جمهوری آمریکا زره‌پوش است. اما دلایل مختلفی برای غیرزرهی بودن خودروهای پلیس وجود دارد که اصلی‌ترین آن‌ها مربوط به عملکرد و هزینه می‌شود.

وقتی خودرویی زره‌پوش می‌شود، بخش زیادی از سرعت و توانایی مانور آن کاهش می‌یابد. خودروهای پلیس باید قادر به تعقیب‌ مجرمان و عملکرد بالا باشند، اما نصب صدها یا هزاران پوند شیشه‌ ضدگلوله و صفحات زره‌پوش این امکان را از بین می‌برد. علاوه بر این، هزینه زره‌پوش کردن خودروهای پلیس بسیار بالاست، به‌خصوص برای نیروهای بزرگ که ممکن است صدها یا هزاران خودرو داشته باشند.

زره‌پوش کردن خودرو پلیس فوق‌العاده پرهزینه است

وقتی قرار است خودرویی زره‌پوش شود، چند نکته مهم را باید در نظر گرفت. آیا هدف جلوگیری از گلوله‌های تپانچه است یا محافظت در برابر گلوله‌ تفنگ‌های سنگین‌تر؟ یا هدف حفاظت در مقابل انفجارهای احتمالی است؟ می‌توان شیشه‌های خودرو را با شیشه‌های ضدگلوله تعویض کرد، اما بعد از اصابت گلوله تقریباً قابلیت دید از داخل آن غیرممکن می‌شود. همچنین می‌توان درها را زره‌پوش کرد، زیرا برخلاف آنچه در فیلم‌ها دیده‌اید، درهای معمولی خودرو توان توقف گلوله را ندارند. علاوه بر این، نصب تایرهای ضد پنچری از جنس کِوِلار امکان ادامه حرکت خودرو پس از پنچری را فراهم می‌کند.

با این حال، انجام همه این کارها بسیار پرهزینه است و بسته به تعداد خودروهای یک نیروی پلیس، ممکن است صدها یا هزاران خودرو نیاز به زره‌پوش شدن داشته باشند، به‌ویژه در شهرهای بزرگی مثل نیویورک یا لس‌آنجلس. علاوه بر هزینه، نصب این تجهیزات وزن خودرو را افزایش می‌دهد و می‌تواند فشار اضافی بر بخش‌هایی از خودرو وارد کند که برای تحمل این تغییرات طراحی نشده‌اند. خودروها را برای عملکرد بهینه طراحی کرده‌اند و اضافه کردن زره می‌تواند ترمز، شتاب و کنترل خودرو را به‌طور قابل‌توجهی تحت تأثیر قرار دهد و نیاز به اصلاحات اضافی داشته باشد.

به طور کلی، هزینه زره‌پوش کردن یک خودرو می‌تواند بین ۲۵,۰۰۰ تا ۱۴۰,۰۰۰ دلار باشد که بسته به سازنده، میزان زره و عوامل دیگر متفاوت است. این هزینه جدا از قیمت خرید خودروست، بنابراین پلیس‌ها باید نسبت هزینه به فایده را در نظر بگیرند. در اکثر موارد، نصب تجهیزات کامل برای یک خودروی پلیس بیش از حد گران تمام می‌شود.

برخی از خودروهای ویژه زره‌پوش شده‌اند

اگرچه بیشتر خودروهای پلیس زره‌پوش نیستند، اما این موضوع درباره همه خودروهای عملیاتی صدق نمی‌کند. برخی از نیروهای پلیس تصمیم به تهیه خودروهای زره‌پوش گرفته‌اند. این خودروها می‌توانند شامل شیشه‌های مقاوم در برابر تپانچه و تفنگ، تایرهای ضد پنچری و زره در ستون‌ها، درها و کف خودرو باشند. چندین شرکت این سیستم‌ها را تولید و نصب می‌کنند، اما مشخص نیست چه تعداد از نیروهای پلیس این تجهیزات حفاظتی را خریداری کرده‌اند.

برخی ممکن است فقط شیشه‌های ضدگلوله را انتخاب کنند، در حالی که دیگران کل تجهیزات حفاظتی را نصب می‌کنند. اگرچه تعداد کمی از نیروهای پلیس به این سمت حرکت کرده‌اند، اما برخی خودروهای پلیس بیشتر شبیه وسایل نقلیه میدان جنگ هستند تا ماشین مناسب برای خیابان‌های یک شهر بزرگ. این خودروها برای تعقیب‌وگریز‌های سریع مناسب نیستند، بنابراین وزن تقریبی ۹,۰۷۰ کیلوگرمی آن‌ها مشکل‌ساز نخواهد بود. این خودروهای سنگین دارای زره‌ای هستند که از آن‌ها در برابر سلاح‌های سبک و ترکش‌ محافظت می‌کند و ویژگی‌های دیگری هم برای حفاظت از سرنشینان دارد.

اگرچه این ماشین‌ها جزو جالب‌ترین خودروهای پلیس در سراسر جهان هستند، اما تنها وسایل نقلیه سنگین و زره‌پوش در جاده‌ها محسوب نمی‌شوند. برای مثال، در سال ۲۰۱۱، پلیس تمپا از خودروی دو منظوره (مناسب آب و خشکی) استفاده کرد، اگرچه هنوز مشخص نیست که چرا چنین خودرویی برای یک نیروی پلیس شهری مورد استفاده قرار گرفته است!

منبع: روزیاتو