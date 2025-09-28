باشگاه خبرنگاران جوان - دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعلام کرد: لبنیات فله به دلیل داشتن مقادیر بالای اسیدهای چرب اشباع نسبت به شیر پاستوریزه کمچرب، خطر ابتلا به بیماریهای مزمن از جمله چاقی، دیابت نوع دو و بیماریهای قلبیـعروقی را افزایش میدهد. همچنین شیرهای خام و غیرپاستوریزه میتوانند عامل انتقال بیماریهایی مانند تب مالت و سل باشند.
دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تأکید کرد: شیر کمچرب پاستوریزه به دلیل دارا بودن کلسیم، فسفر و ویتامینهای محلول در آب با قابلیت جذب بالاتر، ارزش غذایی بیشتری نسبت به شیر پرچرب دارد. بر این اساس، توصیه میشود لبنیات فله و پرچرب از سبد غذایی بهویژه زنان باردار حذف و لبنیات پاستوریزه کمچرب جایگزین شود.