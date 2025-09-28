رئیس هیات اجرایی انتخابات سازمان روانشناسی گفت: انتخابات سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - رسول روشن چسلی رئیس هیات اجرایی انتخابات سازمان روانشناسی و مشاوره کشور در نشست خبری انتخابات پنجمین دوره شورای مرکزی و هیات بازرسان گفت: جلسات متعدد بین وزارت بهداشت، وزارت علوم و وزارت کشور برگزار شده است.

به گفته وی با برگزاری جلسات بین وزارت کشور و وزارت بهداشت تصمیم بر این شد تا انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شود. 

رسول روشن تاکید کرد: با تصویب شورای مرکزی قرار بر این شده است که انتخابات هرچه زودتر برگزار شود.پس از برگزاری جلسات متعدد برای تقویم اجرای انتخابات و نحوه برگزاری آن تصمیم گیری شده است.

وی بیان کرد: اکنون حدود ۲۸۹ نفر تایید اجرایی و به هیات انتخابات معرفی شده است. ۹ نفر از انتخابات انصراف داده اند. 

وی ادامه داد: ۲۷۰ هزار دانشجو در رشته روان شناسی در حال تحصیل هستند.مشارکت همه این افراد سبب شده برنامه ریزی ها در زمینه اجرای کارها به بهترین نحو ممکن خواهد بود.

در ادامه مراسم، حمید پیروزی دبیر اجرایی هیات مرکزی سازمان نظام روان شناسی گفت: آخرین دوره انتخابات سازمان روان شناسی در سال ۹۵ برگزار شد و ۴ سال افراد منتخب در ابن منصب بودند و انتخابات جدید در روز جمعه ۱۸ مهر برگزار خواهد شد.

به گفته وی حضور یک سازمان چابک و مقتدر در ارتباط با سلامت روان جامعه کمک بزرگی خواهد کرد. 

وی تاکید کرد: در این دوره ۷۷ درصد از داوطلبان مرد و ۲۳ درصد خانم هستند.

در ادامه مراسم، حمید شریفی پور دبیر هیات مرکزی نظارت در انتخابات سازمان نظام روان شناسی گفت: این انتخابات برای سازمان روان شناسی و سلامت روان جامعه مهم محسوب می شود. 

به گفته وی از زمان تشکیل ستاد باید ، ۳ ماه بعد انتخابات برگزار شود.

