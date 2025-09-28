رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به اینکه دانش آموزان آینده سازان انقلاب اسلامی و ایران هستند، گفت: بیش از ۴۵ درصد اسرای زمان جنگ، دانش آموز بودند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در مراسم آغاز یادواره‌های شهدا و نواختن زنگ مقاومت در مدارس گفت: شروع سال تحصیلی امسال با سال‌های گذشته تفاوت دارد.

وی با بیان اینکه بالاترین ارزش که قیمت انسان را بالا می‌برد توجه به علم و علم‌آموزی است؛ گفت: در هیچ دینی مانند اسلام به علم آموزی تاکید نشده است. در کنار این توجه به علم، مقام شهادت هم در آموزه‌های دینی ما با عظمت و ارزشمند است.

اوحدی با اشاره به اینکه شما دانش آموزان آینده سازان انقلاب اسلامی و ایران هستید؛ گفت: همکلاسی‌های شهید شما هم تاریخ سازان ایران شدند. دانش آموزان امروز هم آینده ساز و هم تاریخ ساز هستند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: بیش از ۴۵ درصد اسرای زمان جنگ، دانش آموز بودند. دانش‌آموزان مجاهد در آن دوران حتی در زمان اسارت هم علم آموزی می‌کردند زیرا علم آموزی واجب است. عظمت اسلام همین است که فرصت‌های علم‌آموزی را برای همه مسلمانان چه زنان و چه مردان واجب کرده است.

اوحدی با اشاره به جنگ دوازده روزه گفت: امروز وظیفه جریان دانش آموزی کشور به مراتب سنگین تر از گذشته است. در کنار علم آموزی باید به شرایط کنونی کشور و جامعه هم توجه کنیم. آینده سازی بدون توجه به شرایط کنونی جامعه ممکن نیست. عمق جنایت جنگ دوازده روزه به مراتب بیشتر از جنگ دفاع مقدس هشت ساله بود. قصه‌ها و روایت‌های شهدای جنگ دوازده روزه اخیر در کنار قصه‌ها و روایت‌های شهدای دفاع مقدس هشت ساله باید درس زندگی ما باشد.

وی بیان داشت: اگر امروز با افتخار در برابر چنین رژیم سفاک ایستادیم؛ برای اعتقادات ما و انسجام ماست. برای همین ریز پرنده‌های دشمن که تا دیروز جان کودکان و نوجوانان ما را گرفت؛ امروز به دنبال گمراه کردن نوجوانان و جوانان ماست. امسال سال تحصیلی را با بیعت با شهدای دانش آموز آغاز می‌کنیم.

