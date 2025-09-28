فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگیری بیش از ۲۷۰ سارق و مالخر طی ۴۸ ساعت گذشته در پایتخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار عباسعلی محمدیان در طرح دستگیری سارقان و مالخران که صبح امروز در پلیس آگاهی پایتخت برگزار شد، گفت: در عملیات اخیر همکارانم که حاصل یک ماه کار اطلاعاتی و پلیسی بود، بیش از ۲۷۰ سارق و مالخر دستگیر و بیش از ۴۰۰ دستگاه تلفن همراه مسروقه کشف شد.

وی افزود: در این عملیات بیش از ۵۵ دستگاه خودروی سرقتی که اصالت آنها تغییر داده شده بود، کشف و مقادیر قابل توجهی سلاح سرد و گرم شامل بیش از ۱۵ قبضه سلاح نیز از سارقان به دست آمد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه ارزش اموال کشف‌ شده بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود، تصریح کرد: اگر فرصت برای سارقان فراهم می‌شد، بدون تردید از این سلاح‌ها علیه مأموران استفاده می‌کردند.

وی در ادامه به روند کاهشی وقوع سرقت در پایتخت اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون، آمار سرقت در تهران بزرگ ۵۳ درصد کاهش یافته است؛ با این حال این رقم باید کمتر شود تا شأن و امنیت شهروندان بیش از گذشته حفظ شود.

 

تبادل نظر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۵ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
دادن اینگونه آمارها هر از گاهی چاره ساز از بین بردن تخلف نمی شود باید مجازات هایی که برای آنان گذاشته می شود باید ازبازدارندگی و تاثیر پذیری کاملی برخوردار باشد و از طریق انواع رسانه ها هم برای جامعه بازگو شود که چه مجازات هایی برایشان در انتظار هست آنوقت میشه گفت که آمار تخلفات دزدی و سرقت و غیره روبه کاهشی است ...
واین هم هنر نیست کسانی که با سوابق زیادی دستگیر میشوند و جزء آمارها میایند مایه افتخار نیست برای دستگاه پلیس و قضا بلکه یکی ضعف های همه دستگاه هاست ...
Iran (Islamic Republic of)
گودرزی
۱۶:۴۷ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
آیا جزا و مجازات آنها با میزان رعب و وحشتی که در اجتماع ایجاد کرده اند و بعضاً باعث فوت برخی افراد (در اثر ترس شده اند)، برابری می کند. لازم بذکر است چنانچه تنبیهات و مجازات ها قابل توجه نباشد هیگونه جنبه ی تنبیهی و انزاری بدنبال نخواهد داشت.
Iran (Islamic Republic of)
پیمان اشراقی
۱۴:۲۷ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
سلام،

در برخورد با مجرمین، نوع جرم باید عوض شود،
در غیر این صورت، قوه‌ قضائیه باید وارد عمل شود،

مثلا سارق طلافروشی پس از دستگیری باید به قالپاق دزد تبدیل شود،
یا قاچاقچی مواد مخدر پس از دستگیری بلید به خرده فروش تبدیل شود.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۰ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
درکویر یک شهرک بسازید تمامی سارقان را آنجا جمع کنید با بیرون هیچ ارتباطی نداشته باشند خودشان خودشان را اداره بکنند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۶ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
یکبار جهاد بکنید برای سلاحهای غیر مجاز امنیت ملت را زیر سوال برده
Iran (Islamic Republic of)
افشین همایونفر
۱۲:۱۳ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
به خاطر خروج افغان هاست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۶ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
خونه بنده از سال ۱۳۹۹ سرقت شده وهر بار پیگیری کردم هیچ خبری نیست .
اصلا ماموری برای تحقیق نیامد فقط روز اول گزارش نوشتن ورفتن.
سارقان در تهران در کمال آرمش سرقت می کنند وزندگی امثال بنده را که سالها زحمت کشیم رو می برند وهیچ کس جواب گونیست.
امنیت یعنی صفر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۷ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
قربون سردار محمدیان عزیز که اینا رو. میگیره باز ول میکنه باز همونا رو. میگیره میگه 270.نفر گرفتیم با این تفاوت که اینا علاوه بر دزدی قتل هم اضافه شده بابا به کی بگیم اینا رو اعدام کنید
