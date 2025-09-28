۸ دستگاه اتوبوس برقی با ورود به ناوگان اتوبوسرانی منطقه یک خدمات رسانی به شهروندان را آغاز کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، هادی حقبین شهردار منطقه یک گفت: اتوبوسهای برقی وارد ناوگان اتوبوسرانی تهران شده است که ۸ دستگاه آن در منطقه یک و پایانهی شهید افشار به مقصد میدان هفتم تیر خدمات رسانی میکنند.
وی به نوسازی ناوگان اتوبوسرانی نیز اشاره کرد و گفت: ۶ دستگاه اتوبوس خط ۲۲۱ پایانه دستواره به ولنجک نوسازی شده است.
حق بین اضافه شدن سه دستگاه مینی بوس به خط ۲۱۸ جماران - درکه را از دیگر اقدامات توسعه خدمات رسانی به شهروندان منطقه یک دانست که در حال فعالیت هستند.
شهردار منطقه یک، بهرهبرداری از ۲۰ اتوبوس جدید در منطقه و دو پایانه تاکسیرانی شهید شیعه زاده و شهید تهرانی را نیز از اقدامات اجرا شده دانست که مراسم بهرهبرداری از آنها با حضور مسئولین امر، برگزار شده است.