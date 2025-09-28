باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزیر بهداشت ایالت تامیلنادو در جنوب هند روز شنبه شب اعلام کرد که ازدحام جمعیت در یک گردهمایی برای یک بازیگر و سیاستمدار محبوب هندی، منجر به کشته شدن حداقل ۳۶ نفر و مصدومیت ۴۰ نفر دیگر شده است.
«ما سوبرامانیان» به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که قربانیان در زمان انتقال به بیمارستان جان باخته بودند و وضعیت مجروحان پایدار است. به گفته سوبرامانیان، هشت کودک در میان جانباختگان بودند.
این گردهمایی که مقامات حضور دهها هزار نفر در آن را تأیید کردهاند، با سخنرانی «ویجی»، یکی از موفقترین بازیگران سابق و سیاستمدار فعلی در ایالت تامیلنادو، در منطقه «کارور» در جریان بود.
به گزارش رسانههای هندی که از مقامات محلی نقل شده، هنگامی که ویجی با جمعیت انبوه و در حال پیشروی صحبت میکرد، گروهی از هوادارانش در حین تلاش برای نزدیک شدن به اتوبوس او زمین خوردند که این امر باعث ازدحام مرگبار و هجوم شد. مقامات گفتند هواداران در هوای بسیار گرم در این گردهمایی سیاسی جمع شده بودند و ویجی چندین ساعت با تأخیر رسیده بود.
سوبرامانیان گفت: «نظمسنجی در این گردهمایی وجود نداشت» و افزود که دستور تحقیق در مورد این حادثه صادر شده است.
به نقل از مقامات، خبرگزاری پرس تراست آو ایندیا گزارش داد که حداقل ۳۰ نفر در حین سخنرانی ویجی از بالای خودروی تبلیغاتیاش، غش کردند و با آمبولانس به بیمارستانهای منطقه منتقل شدند. این خبرگزاری افزود ویجی زمانی که کارگران و عوامل پس از مشاهده غش کردن و زمین خوردن مردم هشدار دادند، سخنرانی خود را در میانه راه متوقف کرد و پس از انتقال مصدومان به بیمارستان، سخنرانی خود را ادامه داد.
با این حال، این خبرگزاری گزارش داد که او بلافاصله پس از احساس یک وضعیت غیرعادی در بخشی از این گردهمایی عظیم، سخنرانی خود را به پایان رساند.
ساعاتی پس از این حادثه، ویجی در شبکه اجتماعی ایکس تسلیت گفت و نوشت: «دلم شکست. من از درد و اندوه غیرقابل تحمل و غیرقابل توصیفی که کلمات قادر به بیان آن نیستند، به خود میپیچم.»
نارندرا مودی، نخستوزیر هند، گفت این «حادثه تأسفبار» «به شدت غمانگیز» است.
او در شبکههای اجتماعی نوشت: «افکارم با خانوادههایی است که عزیزان خود را از دست دادهاند. برای آنان در این زمان دشوار آرزوی استقامت دارم. برای بهبودی سریع تمام مجروحان دعا میکنم.»
در ایالتهای جنوبی هند، به ویژه تامیلنادو، برخی از ستارههای سینما جایگاهی بسیار فراتر از یک فرد عادی دارند که ریشه در فرهنگ کهنی تامیل در قهرمانپرستی و بتپرستی دارد. بسیاری از آنان به سیاستمدار تبدیل شدهاند و به برخی حتی نسبت الهی داده میشود.
ویجی در سال ۲۰۲۴ از بازیگری بازنشسته شد و حزب سیاسی خود را تأسیس کرد. مشخص نبود که آیا او قصد دارد در انتخابات آینده ایالت تامیلنادو نامزد شود یا خیر.
ازدحام مرگبار جمعیت در هند نسبتاً شایع است؛ جایی که جمعیتهای بزرگ گرد هم میآیند. در ماه ژانویه، حداقل ۳۰ نفر کشته شدند زمانی که دهها هزار هندو در جشنواره «ماها کومبه» که بزرگترین گردهمایی مذهبی جهان است، برای غسل در یک رودخانه مقدس هجوم بردند.
منبع: اسوشیتدپرس