باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عباسعلی مطلبی رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی در همایش ملی روز جهانی هاری با بیان اینکه مقابله با بیماریهای زئونوز (هاری) نیازمند تصمیمات فراتر از جلسات است، گفت اقدام عملی و فرابخشی در مقابله با بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان امری ضروری است، حال اگر میخواهیم تا سال ۲۰۳۰ به هدف حذف هاری برسیم، باید از چارچوبهای اداری و سمیناری عبور کنیم و تصمیماتی فراتر از کاغذ و جلسه اتخاذ کنیم.
وی بیماریهای هاری را فراتر از یک مسئله صرفاً دامپزشکی دانست و افزود: سلامت واحد، مفهومی است که نیازمند همافزایی دامپزشکی، پزشکی، محیط زیست و حتی بهداشت گیاهی است.
مطلبی تلاشهای گذشته برای تشکیل شورای هماهنگی بیماریهای زئونوز با حضور ۴ وزیر و دادستان کل کشور، از لغو این شورا انتقاد کرد و گفت: شعار همکاری بینبخشی باید به اقدام واقعی تبدیل شود.
رئیس سازمان نظام دامپزشکی با اشاره به هزینههای سنگین درمان انسانی در برابر هزینههای پیشگیری در دام بیان کرد: اگر واکسیناسیون در جمعیت حیوانی بهدرستی انجام شود، هزینههای انسانی تا ۵۰ برابر کاهش مییابد.
به گفته وی، جمعیت سگهای بدون صاحب و پرسهزن باید شناسایی و مدیریت شود و در این مسیر، شناسنامهدار کردن حیوانات خانگی صاحبدار میتواند گام موثری باشد.
رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران با مرور چالشهای موجود، از نبود مراکز کافی واکسیناسیون، نبود آمار دقیق، و نبود تقسیم وظایف روشن میان شهرداری، محیط زیست، دامپزشکی و وزارت بهداشت انتقاد کرد و گفت: مسئولیتها باید بصورت شفاف مشخص شود و هر نهاد بداند تا کجای کار مسئول است. اگر بودجه سلامت بهدرستی تخصیص یابد، میتوان با سرمایهگذاری در پیشگیری، از هزینههای سنگین درمان جلوگیری کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای بخش خصوصی بیان کرد: در حال حاضر ۴۴۲۲ مرکز درمانی دامپزشکی و ۷۲۷ مرکز مایع فعال در کشور وجود دارد که میتوانند در قالب یک زنجیره منسجم، در شناسایی، واکسیناسیون و پایش بیماریها نقشآفرینی کنند.
مطلبی با تاکید بر نقش آموزش بیان کرد: صاحبان حیوانات خانگی و عموم مردم باید آموزش ببینند که چگونه با حیوانات رفتار کنند و در صورت مواجهه با گزش، چه اقداماتی انجام دهند.
وی ادامه داد: سازمان نظام دامپزشکی بهعنوان یکی از ارکان اجرایی حوزه دامپزشکی کشور، آمادگی دارد در کنار سایر نهادها برای تحقق سلامت واحد اقدام کند.
رئیس سازمان نظام دامپزشکی با اشاره به آمار مرگومیر ناشی از هاری، گفت: حتی مرگ یک نفر نیز در این زمینه زیاد است. حال اگر امروز کنار هم قرار نگیریم و دادهها را به اشتراک نگذاریم، نمیتوانیم به هدف حذف بیماریهای زئونوز دست یابیم.
مطلبی گفت: ایران باید با عزمی ملی و با مشارکت همه نهادها، برنامهای جامع برای کنترل و حذف بیماریهای مشترک انسان و دام تدوین کند.