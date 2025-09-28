رئیس سازمان نظام دامپزشکی گفت: واکسیناسیون در جمعیت حیوانی به‌درستی انجام شود، هزینه‌های انسانی تا ۵۰ برابر کاهش می‌یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عباسعلی مطلبی رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی در همایش ملی روز جهانی هاری با بیان اینکه مقابله با بیماری‌های زئونوز (هاری) نیازمند تصمیمات فراتر از جلسات است، گفت اقدام عملی و فرابخشی در مقابله با بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان امری ضروری است، حال اگر می‌خواهیم تا سال ۲۰۳۰ به هدف حذف هاری برسیم، باید از چارچوب‌های اداری و سمیناری عبور کنیم و تصمیماتی فراتر از کاغذ و جلسه اتخاذ کنیم.

وی بیماری‌های هاری را فراتر از یک مسئله صرفاً دامپزشکی دانست و افزود: سلامت واحد، مفهومی است که نیازمند هم‌افزایی دامپزشکی، پزشکی، محیط زیست و حتی بهداشت گیاهی است.

مطلبی تلاش‌های گذشته برای تشکیل شورای هماهنگی بیماری‌های زئونوز با حضور ۴ وزیر و دادستان کل کشور، از لغو این شورا انتقاد کرد و گفت: شعار همکاری بین‌بخشی باید به اقدام واقعی تبدیل شود.

رئیس سازمان نظام دامپزشکی با اشاره به هزینه‌های سنگین درمان انسانی در برابر هزینه‌های پیشگیری در دام بیان کرد: اگر واکسیناسیون در جمعیت حیوانی به‌درستی انجام شود، هزینه‌های انسانی تا ۵۰ برابر کاهش می‌یابد.

به گفته وی، جمعیت سگ‌های بدون صاحب و پرسه‌زن باید شناسایی و مدیریت شود و در این مسیر، شناسنامه‌دار کردن حیوانات خانگی صاحب‌دار می‌تواند گام موثری باشد.

رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران با مرور چالش‌های موجود، از نبود مراکز کافی واکسیناسیون، نبود آمار دقیق، و نبود تقسیم وظایف روشن میان شهرداری، محیط زیست، دامپزشکی و وزارت بهداشت انتقاد کرد و گفت:  مسئولیت‌ها باید بصورت شفاف مشخص شود و هر نهاد بداند تا کجای کار مسئول است. اگر بودجه سلامت به‌درستی تخصیص یابد، می‌توان با سرمایه‌گذاری در پیشگیری، از هزینه‌های سنگین درمان جلوگیری کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بخش خصوصی بیان کرد: در حال حاضر ۴۴۲۲ مرکز درمانی دامپزشکی و ۷۲۷ مرکز مایع فعال در کشور وجود دارد که می‌توانند در قالب یک زنجیره منسجم، در شناسایی، واکسیناسیون و پایش بیماری‌ها نقش‌آفرینی کنند.

مطلبی با تاکید بر نقش آموزش بیان کرد: صاحبان حیوانات خانگی و عموم مردم باید آموزش ببینند که چگونه با حیوانات رفتار کنند و در صورت مواجهه با گزش، چه اقداماتی انجام دهند.

وی ادامه داد: سازمان نظام دامپزشکی به‌عنوان یکی از ارکان اجرایی حوزه دامپزشکی کشور، آمادگی دارد در کنار سایر نهادها برای تحقق سلامت واحد اقدام کند.

رئیس سازمان نظام دامپزشکی با اشاره به آمار مرگ‌ومیر ناشی از هاری، گفت: حتی مرگ یک نفر نیز در این زمینه زیاد است. حال اگر امروز کنار هم قرار نگیریم و داده‌ها را به اشتراک نگذاریم، نمی‌توانیم به هدف حذف بیماری‌های زئونوز دست یابیم.

مطلبی گفت: ایران باید با عزمی ملی و با مشارکت همه نهادها، برنامه‌ای جامع برای کنترل و حذف بیماری‌های مشترک انسان و دام تدوین کند.

برچسب ها: بیماری هاری ، سگ های ولگرد
خبرهای مرتبط
۶۶۳۹ قلاده سگ در برابر هاری واکسینه شدند
تلفات انسانی بیماری هاری تا ۲۰۳۰ صفر می‌شود
ثبت ۴۲۰ هزار حیوان گزیدگی تنها در سال ۱۴۰۳ + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نفوذ توده هوای خنک به نواحی شمال کشور از اواسط هفته
اسنپ بک تکرار مکررات در حوزه تحریم اقتصاد کشور
درآمدزایی تنها هدف راه اندازی سامانه جایگزین املاک و اسکان است
افزایش قیمت لبنیات برمبنای ابلاغ سازمان حمایت یا اسناد مثبته است
چرا بورس سبز شد؟
استفاده از ظرفیت صادرات محصولات پتروشیمی در دوران اسنپ بک
آخرین اخبار
استفاده از ظرفیت صادرات محصولات پتروشیمی در دوران اسنپ بک
چرا بورس سبز شد؟
افزایش قیمت لبنیات برمبنای ابلاغ سازمان حمایت یا اسناد مثبته است
درآمدزایی تنها هدف راه اندازی سامانه جایگزین املاک و اسکان است
اسنپ بک تکرار مکررات در حوزه تحریم اقتصاد کشور
نفوذ توده هوای خنک به نواحی شمال کشور از اواسط هفته
وزیر صنعت، معدن و تجارت وارد مینسک شد
توزیع ۵۰۰ هزارتن بذر در استان‌های کشور
سن زدگی گندم به ۷۰ هزارتن رسید
کاهش تأثیرات اسنپ بک با استفاده از تدابیر هوشمندانه
رتبه‌سنجی ارائه خدمات بانکی مبتنی بر سوابق مالیاتی/ رتبه مودیان بدحساب کاهش می‌یابد
وزیر نیرو: ابر‌ها را در آبان و آذر بارور می‌کنیم
اجازه تامین مواد اولیه و تجهیزات از سوی بانک مرکزی داده نمی شود
توافقات جدید ایران و اتحادیه اوراسیا جهت تسهیل تجارت
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۶ مهر ماه
تهیه کالا برگ در جهت حمایت از مردم در مقابل اسنپ بک
افتتاح ۷۵ هزار واحد مسکن حمایتی در دهه فجر/ استفاده از منابع صندوق ملی مسکن در تکمیل مسکن کم‌درآمد‌ها
جابه جایی ۴۰ درصدی سگ‌ها در مناطق شهری ایمنی را کاهش می‌دهد
امکان ورود واگن‌های ایرانی به کشور‌های CIS فراهم شد/ سرمایه گذاری ۸۰ همتی بخش خصوصی در حوزه ریلی
۵ شرکت آزاد راهی به سیستم عوارض الکترونیکی متصل نشده‌اند/برداشت عوارض آزاد راه‌ها از حساب بانکی الزامی نیست
سود سهام عدالت چه میزان خواهد بود؟+ فیلم
جزئیات مصوبه جدید بانک مرکزی در خصوص رمز پول‌های پایه اعلام شد+ فیلم
رشد ۴۷ درصدی واریزی مالیات بر ارزش‌افزوده شهرداری‌ها
شرکت‌های هواپیمایی رتبه‌بندی می‌شوند
رئیس بانک مرکزی: دلار ۷۰ هزار تومانی را تثبیت می‌کنیم
نرخ ارز بیشترین چالش بخش خصوصی با بانک مرکزی است
پایداری تولید در طرح جهش دیمزار‌ها دنبال می‌شود
کاهش ۵۰ برابری هزینه‌های انسانی با واکسیناسیون جمعیت حیوانی
حراج سکه طلا چهارشنبه این هفته برگزار می‌شود
تدوین استراتژی کشور از طریق سازمان مدیریت صنعتی