باشگاه خبرنگاران جوان - تراکتور ایران و الوحده امارات در جریان هفته دوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ فردا (دوشنبه) در ورزشگاه یادگارامام (ره) تبریز به مصاف هم خواهند رفت.

محمد قربانی، بازیکن ایرانی تیم فوتبال الوحده امارات در نشست خبری قبل از این دیدار اظهار کرد: خیلی خوشحالم که به تبریز آمده‌ام. همه تراکتور را می‌شناسیم، تیم بزرگ و حریف قابل احترامی است. سال گذشته قهرمان شده و بازیکنان و سرمربی خوبی دارد.

او ادامه داد: تمرینات خوبی پشت سر گذاشته‌ایم. برابر الاتحاد برد خوبی کسب کردیم و در آن بازی خودمان را نشان دادیم. آماده بازی با تراکتور هستیم و آخرین جلسه تمرینی را امروز پشت سر خواهیم گذاشت.

قربانی درباره تقابل با هم‌تیمی‌های خود در تیم ملی گفت: این تقابل حس خوبی دارد و احتمالاً باعث جذابیت بیشتر بازی می‌شود. در تیم ملی با آنها هم‌تیمی هستم؛ حسین‌زاده، خلیل زاده و هاشم نژاد و همچنین با بیرانوند رفاقت خوبی دارم. تراکتور تیم خوبی است و داخلی‌ها و خارجی‌های خیلی خوبی دارد. امیدوارم بتوانیم بازی خیلی خوبی ارائه بدهیم و مردم از تماشای این دیدار لذت ببرند.

او درباره احساس خود برای بازی با یک تیم ایرانی نیز گفت: قطعا حس خوبی است. آخرین بازی من مقابل تراکتور در اصفهان بود که ۳ بر یک بردیم. فردا تنها بازیکن ایرانی هستم که داخل زمین خیلی از نگاه‌ها سمت من است. سعی می‌کنم وظایفم را به درستی انجام بدهم تا عملکرد خوبی داشته باشم و در نهایت نتیجه خیلی خوب به دست بیاوریم.