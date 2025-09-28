وزیر بهداشت، مردم را پیروز واقعی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دانست و خواستار توجه به نیاز‌های آنها شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، روز یکشنبه در همایش «در امتداد ایثار» که به مناسبت ارج نهادن به رشادت‌های جامعه پزشکی در دوران دفاع مقدس و تجلیل از قهرمانان مقاومت ملی کادر سلامت در جنگ ۱۲ روزه، در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، با اشاره به شرایط خاص روز‌های جنگ ۱۲ روزه و رشات و ایثار کادر سلامت، گفت: تعیین تکلیف مجروحین و بیماران در جنگ ۱۲ روزه در کمتر از دو تا سه ساعت، در نوع خود قابل توجه است.

وی با عنوان این مطلب که مردم در هشت سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه پیروزی را رقم زدند، افزود: نباید با مردم نامهربانی کنیم. اساس دین ما، حرکت به سوی مردم است.

ظفرقندی ادامه داد: باید به مردم احترام گذاشت تا بتوان از شرایط خاصی که کشور درگیر آن است، عبور کرد.

وی گفت: نیاز‌های مردم را برآورده سازیم و این مردم بوده‌اند که روز‌های سخت را پشت سر گذاشته‌اند و پیروزی‌ها را رقم زده‌اند.

منبع: مهر

برچسب ها: وزیر بهداشت ، جنگ ۱۲ روزه
خبرهای مرتبط
وزیر بهداشت: حفظ آمادگی برای مواجهه با بحران‌ها یک ضرورت راهبردی است
وزیر بهداشت اعلام کرد:
تأمین مواد اولیه و کمک به پیشرفت صنعت دارو اولویت دولت چهاردهم
دریافت گواهی حذف سرخک و سرخجه و قدردانی وزیر بهداشت از اعضای کمیته‌های کشوری ایمن سازی و اعتباربخشی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ثبت‌نام حدود ۱۰ هزار دانش‌آموز اتباع در مدارس تهران
نواختن زنگ مقاومت در مدارس سراسر کشور
ثبت ۴۷۰ هزار حیوان‌گزیدگی در سال ۱۴۰۳
‌مدرسه مجازی فرصتی ارزشمند برای گروه‌های خاص فراهم می‌کند
زنان باردار لبنیات فله‌ای مصرف نکنند
صرفه‌جویی میلیاردی با جایگزینی رنگ‌های پلی‌یورتان نانویی در پتروشیمی‌ها
حمایت معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم از کسب و کار‌های حوزه هوش مصنوعی
برگزاری انتخابات سازمان نظام روان‌شناسی به صورت الکترونیکی در ۱۸ مهر
بیش از ۴۵ درصد اسرا در جنگ تحمیلی دانش‌آموز بودند
ظفرقندی: مردم پیروز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بودند
آخرین اخبار
افزایش صد درصدی حقوق کار دانشجویی
ظفرقندی: مردم پیروز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بودند
برگزاری انتخابات سازمان نظام روان‌شناسی به صورت الکترونیکی در ۱۸ مهر
بیش از ۴۵ درصد اسرا در جنگ تحمیلی دانش‌آموز بودند
زنان باردار لبنیات فله‌ای مصرف نکنند
ثبت ۴۷۰ هزار حیوان‌گزیدگی در سال ۱۴۰۳
حمایت معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم از کسب و کار‌های حوزه هوش مصنوعی
صرفه‌جویی میلیاردی با جایگزینی رنگ‌های پلی‌یورتان نانویی در پتروشیمی‌ها
‌مدرسه مجازی فرصتی ارزشمند برای گروه‌های خاص فراهم می‌کند
نواختن زنگ مقاومت در مدارس سراسر کشور
ثبت‌نام حدود ۱۰ هزار دانش‌آموز اتباع در مدارس تهران
لغو پذیرش دانشجوی پرستاری در مؤسسات هلال و وارستگان
نخستین رویداد ملی هوش مصنوعی IRAN AI آغاز شد
پیشگیری از بیماری‌های فصلی در مدارس + فیلم
نسخه خانگی مقابله با دیابت بارداری + فیلم
الکامپ امسال میزبان ۱۰۰ شرکت خارجی
بررسی نحوه شکل‌گیری ستارگان در کهکشان راه شیری توسط جیمزوب
مزایا و معایب مدیریت داده‌های دیجیتال در گوگل
یک درمان خانگی ساده برای تسکین سرفه
گوشی‌های هوشمند مستعد خرابی و بهترین گوشی‌ها در بلندمدت
دانشمند روسی: حمله هسته‌ای به سیارک 2024 YR4 غیرقابل قبول است
ابداع قطره‌هایی برای درمان آسان‌تر و کم‌دردتر بیماران شبکیه
وزیر بهداشت: حفظ آمادگی برای مواجهه با بحران‌ها یک ضرورت راهبردی است