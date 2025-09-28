باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، روز یکشنبه در همایش «در امتداد ایثار» که به مناسبت ارج نهادن به رشادتهای جامعه پزشکی در دوران دفاع مقدس و تجلیل از قهرمانان مقاومت ملی کادر سلامت در جنگ ۱۲ روزه، در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، با اشاره به شرایط خاص روزهای جنگ ۱۲ روزه و رشات و ایثار کادر سلامت، گفت: تعیین تکلیف مجروحین و بیماران در جنگ ۱۲ روزه در کمتر از دو تا سه ساعت، در نوع خود قابل توجه است.
وی با عنوان این مطلب که مردم در هشت سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه پیروزی را رقم زدند، افزود: نباید با مردم نامهربانی کنیم. اساس دین ما، حرکت به سوی مردم است.
ظفرقندی ادامه داد: باید به مردم احترام گذاشت تا بتوان از شرایط خاصی که کشور درگیر آن است، عبور کرد.
وی گفت: نیازهای مردم را برآورده سازیم و این مردم بودهاند که روزهای سخت را پشت سر گذاشتهاند و پیروزیها را رقم زدهاند.
منبع: مهر