باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، روز یکشنبه در همایش «در امتداد ایثار» که به مناسبت ارج نهادن به رشادت‌های جامعه پزشکی در دوران دفاع مقدس و تجلیل از قهرمانان مقاومت ملی کادر سلامت در جنگ ۱۲ روزه، در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، با اشاره به شرایط خاص روز‌های جنگ ۱۲ روزه و رشات و ایثار کادر سلامت، گفت: تعیین تکلیف مجروحین و بیماران در جنگ ۱۲ روزه در کمتر از دو تا سه ساعت، در نوع خود قابل توجه است.

وی با عنوان این مطلب که مردم در هشت سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه پیروزی را رقم زدند، افزود: نباید با مردم نامهربانی کنیم. اساس دین ما، حرکت به سوی مردم است.

ظفرقندی ادامه داد: باید به مردم احترام گذاشت تا بتوان از شرایط خاصی که کشور درگیر آن است، عبور کرد.

وی گفت: نیاز‌های مردم را برآورده سازیم و این مردم بوده‌اند که روز‌های سخت را پشت سر گذاشته‌اند و پیروزی‌ها را رقم زده‌اند.

منبع: مهر