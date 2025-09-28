فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای واژه فرنگی «منشن»، معادل فارسی «نامیاد» را مصوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نسرین پرویزی، معاون واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، اصطلاحی به نام «منشن کردن» وجود دارد که برای نوشتن شناسه کاربری افراد به‌کار می‌رود.

خانم پرویزی گفت: این کار معمولاً پس از نویسه اتساین (@) یا به‌قول دوستان تاجیک ما، «سنجابَک» انجام می‌شود.

معاون واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی افزود: منشن، توجه فرد مورد نظر را جلب می کند و معمولاً وقتی کسی شما را منشن می‌کند، پیامی برایتان ارسال می‌شود که به شما اطلاع می‌دهد در آن مطلب نامتان آمده یا پیامی به شما مرتبط است، به همین سبب فرهنگستان برای منشن، واژه «نامیاد» را مصوب کرد.

گروه‌های تخصصی واژه‌گزینی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی با حضور استادان و کارشناسان از رشته‌های گوناگون علمی، در سال‌های گذشته حدود هفتاد هزار واژه در حوزه‌های مختلف تصویب کرده‌اند.