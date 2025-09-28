فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای واژه فرنگی «منشن»، معادل فارسی «نامیاد» را مصوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نسرین پرویزی، معاون واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، اصطلاحی به نام «منشن کردن» وجود دارد که برای نوشتن شناسه کاربری افراد به‌کار می‌رود. 

خانم پرویزی گفت: این کار معمولاً پس از نویسه اتساین (@) یا به‌قول دوستان تاجیک ما، «سنجابَک» انجام می‌شود.

معاون واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی افزود: منشن، توجه فرد مورد نظر را جلب می کند و معمولاً وقتی کسی شما را منشن می‌کند، پیامی برایتان ارسال می‌شود که به شما اطلاع می‌دهد در آن مطلب نامتان آمده یا پیامی به شما مرتبط است، به همین سبب فرهنگستان برای منشن، واژه «نامیاد» را مصوب کرد.

گروه‌های تخصصی واژه‌گزینی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی با حضور استادان و کارشناسان از رشته‌های گوناگون علمی، در سال‌های گذشته حدود هفتاد هزار واژه در حوزه‌های مختلف تصویب کرده‌اند.

برچسب ها: معادل فارسی ، زبان فارسی
خبرهای مرتبط
فارسی در دانشگاه بوستون؛ دریچه‌ای به فرهنگ هزارساله ایران
ویژگی بارز اشعار استاد شهریار + فیلم
آیت‌الله خامنه‌ای: زبان فارسی باید در سازمان ملل طنین‌انداز شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
«سلام دوکوهه» از شبکه افق روایت می‌شود
دانشگاه هنر عامل اتصال جشنواره هنر‌های تجسمی و بدنه دانشگاهی
برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی در تهران مسائل مالی بیشتری داشت
افزایش استقبال از سریال‌های دفاع مقدسی در شهرک سینمایی دفاع مقدس
احترام به نسل جوانان در لوگوی جدید جشنواره هنر‌های تجسمی
میزبانی ۱۹ استان از جشنواره فیلم کودک و نوجوان
گردهمایی فیلم‌سازان ۱۱ کشور در قشم/ جشنواره «آوای صلح» آبان‌ ماه برگزار می‌شود
پای این وطن باید ماند
فصل ششم برنامه تلویزیونی «اعجوبه‌ها» روی آنتن شبکه سه
«نامیاد» معادل فارسی «منشن»
آخرین اخبار
«نامیاد» معادل فارسی «منشن»
پای این وطن باید ماند
فصل ششم برنامه تلویزیونی «اعجوبه‌ها» روی آنتن شبکه سه
میزبانی ۱۹ استان از جشنواره فیلم کودک و نوجوان
گردهمایی فیلم‌سازان ۱۱ کشور در قشم/ جشنواره «آوای صلح» آبان‌ ماه برگزار می‌شود
احترام به نسل جوانان در لوگوی جدید جشنواره هنر‌های تجسمی
افزایش استقبال از سریال‌های دفاع مقدسی در شهرک سینمایی دفاع مقدس
دانشگاه هنر عامل اتصال جشنواره هنر‌های تجسمی و بدنه دانشگاهی
برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی در تهران مسائل مالی بیشتری داشت
«سلام دوکوهه» از شبکه افق روایت می‌شود
گردشگری پایدار؛ از سفر مسئولانه تا جلوگیری از آسیب به جوامع محلی
ماجرای هشدار امیرالمومنین (ع) به جملی‌ها + فیلم
گردشگری راهی به سوی صلح پایدار
ویژگی‌های منحصر به حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در درجه کرامات + فیلم
«مجنون» از ۱۶ مهرماه روی پرده سینما می‌رود
وزیر فرهنگ: بیش از ۲۹ میلیون ایرانی مصرف‌کننده بازی‌های ویدیویی هستند
«سکه صبح» روایت امید و تلاش و رونق اقتصادی
آیت‌الله خامنه‌ای: زبان فارسی باید در سازمان ملل طنین‌انداز شود
ششمین هفته «سینما افق» در شبکه افق