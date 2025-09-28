باشگاه خبرنگاران جوان - حسین سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست با دبیران شوراهای صنفی رفاهی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور، در سالن شهدای جهاد علمی این وزارتخانه برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، از فداکاریهای جوانان و دانشگاهیان در دوران جنگ تحمیلی قدردانی کرد و گفت: شما جنگ ۱۲ روزه را تجربه کردهاید، اما نسل قبل ۸ سال جنگید و نهاد علم در آن زمان نه تنها پشتیبان، بلکه نقش مهمی در اداره جنگ داشت.
وی افزود: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، قدرت علمی منبعث از نهاد علم بود که افتخار آفرید. در این دوران وحدت ملی در برابر دشمن مشترک، ملت ایران را به بلوغی رساند که همه یکدل و یکصدا برای حفظ ایران عزیز ایستادند.
سیمایی همچنین با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، اظهار امیدواری کرد که سال تحصیلی ۵-۱۴۰۴ برای دانشجویان، سالی بهتر و موفقتر باشد.
وی خطاب به نمایندگان بیش از ۲۵ شورای صنفی دانشگاهی، تاکید کرد: خیرخواهی و دیگرخواهی شما علاوه بر اجر معنوی، باعث رشد فرهنگی در کشور میشود و میتواند شما را به الگو و اسوهای برای جامعه تبدیل کند.
سیمایی همچنین با اشاره به جایگاه دانشگاهها در دنیای امروز گفت: دانشگاهها دیگر تنها مراکز آموزشی نیستند؛ آنها میتوانند ایدهها را به محصول و ثروت تبدیل کنند. این رشد و تحول را میتوانید در پارکهای علم و فناوری مشاهده کنید.
وی از اجرایی شدن سامانه ارتباط مستقیم با وزیر علوم خبر داد و گفت: به زودی سامانهای جهت ارتباط مستقیم دانشگاهیان راهاندازی خواهد شد که دانشجویان، اساتید و کارکنان مشکلات خودشان را مطرح کرده و در سریعترین زمان آگاه خواهیم شد.
سیمایی در پایان با تاکید بر حل مشکلات موردی دانشگاهها از رشد ۱۰۰ درصدی نرخ کار دانشجویی نیز خبر داد و تأکید کرد: برای بهبود محیط زندگی دانشگاهی و تحول در دانشگاه، نیازمند همراهی، کمک و ارائه راهکار از سوی شوراهای صنفی-رفاهی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور هستیم.
منبع: وزارت علوم