سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری مردی به جرم سارق طلا و جواهرات خواهرش خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمد افشار بیان کرد: بعد از مراجعه یکی از شهروندان در پی وقوع یک سرقت طلا و جواهرات به کلانتری ۱۴۲ کن، دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران این کلانتری قرار گرفت.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت در ادامه افزود: ماموران با بررسی‌های ویژه و اقدامات فنی پلیسی، متوجه شدند، سارق اشراف کامل نسبت به منزل و تردد شاکیه داشت که این علت اصلی سبب شد تا برادر شاکیه که با وی اختلاف مالی و خانوادگی داشت مورد ظن ماموران قرار گرفت.

وی اظهار داشت: با هماهنگی از سوی مرجع قضایی، مظنون بازداشت و به کلانتری منتقل شد که علیرغم اتهام وارده در نهایت به جرم خود مبنی بر سرقت از خواهرش اعتراف کرد و اظهار داشت که به خاطر مشکلات مالی و همچنین اختلاف خانوادگی با وی اقدام به سرقت طلا و جواهراتش کرده تا به این ترتیب ازوی انتقال گرفته باشد.

این مقام انتظامی اضافه کرد: متهم پس از تکمیل پرونده راهی دادسرا و متعاقبا اموال مسروقه پس از صورتجلسه به مالباخته بازپس داده شد. 

سرهنگ افشار به شهروندان توصیه نمود: با ارتقای سیستم امنیتی اماکن خصوصی با نصب دوربین‌های مداربسته و دزدگیر، امکان سرقت را به حداقل برسانند و در صورت وقوع سرقت و مشاهده موارد مشکوک، بلافاصله با مراجعه حضوری و یا تماس با پلیس ۱۱۰، آن را گزارش کنند.

منبع: پلیس

برچسب ها: سرقت اموال ، دستگیری سارق
تبادل نظر
