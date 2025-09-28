باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- صمد حسنزاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، ضمن محکوم نمودن تلاشهای چند کشور اروپایی و ایالات متحده آمریکا برای افزایش فشار بر کشورمان از طریق فعالسازی مکانیسم ماشه، اظهار داشت:هر چند تحریمهای جدید با خود دشواریها و خسارتهایی را به بار میآورد، اما یافتهها نشان میدهد که آثار فعالسازی مکانیسم ماشه، به اندازهای نیست که درباره آن تبلیغ میشود. اما همان میزان اثر نیز تبعاتی خواهد داشت که لازم است بر اساس واقعیتهای میدانی، به برنامهریزی و تلاش برای مدیریت آن در سیاستهای دولت اعمال شود.
حسنزاده با بیان اینکه بهرغم جو روانی غالب در جریانهای شیطنتآمیز رسانههای بیگانه، بر این باوریم که واقعیت موجود در فضای کسبوکار ایران با فعالسازی «مکانیسم ماشه» دچار تغییر قابل توجهی نشده و نخواهد شد؛ گفت: چراکه کشورمان سالهاست در یک جنگ نابرابر اقتصادی به سر میبرد و در زمینه مدیریت شرایط سخت و پیچیده، صاحب تجربههای گرانبهایی گشته است.
او ادامه داد: در حالی که اندازه محدودیتهای اقتصادی ناشی از تحریمهای یکجانبه آمریکا و تعداد آنها، بسیار بیشتر از محدودیتهای ناشی از «اسنپ بک» بوده است، اما فعالان اقتصادی بخش خصوصی همواره با شایستگی و مدیریت بسیار ارزشمند خود، اجازه ندادهاند چرخ تولید متوقف شود؛ و با همه فراز و نشیبها، در میدان سرمایهگذاری، تولید و اشتغالآفرینی و کارآفرینی درخشان عمل کردهاند.
رییس اتاق ایران با بیان اینکه بخش خصوصی کشور پس از اجرای «اسنپ بک» نیز که قطعا خسارتهایی با خود به همراه خواهد داشت، با تکیه بر قابلیتها و توانمندیهای مدیریتی، با بهرهگیری از ظرفیتهای طبیعی و انسانی کشور در سایه مدیریت علمی و رویکرد کارشناسی میتواند بار دیگر شایستگی خود را نشان داده و مشکلات ناشی از فعالسازی مکانیسم ماشه را به حداقل برساند؛ گفت: هر چند تاکید داریم که بخش خصوصی دارای قابلیت مدیریت این چالش جدید است، اما این به معنای چشمپوشی از ضرورت رفع نقاط ضعف در داخل کشور و اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی موجود نیست.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: مدیریت شرایط جدید اقتصادی ایران و مدیریت تاثیرات تحریم بر فضای کسبوکار نیازمند رفع موانع داخلی موجود بر سر راه فعالیتهای اقتصادی و همچنین فرصتسازی با نگاه به مزیتهای موجود در کشورهای منطقه و کشورهای دوست در سایر مناطق جهان است. شرایط فعلی اقتصاد کشور میطلبد تا سیاستگذاران برای ارتقای تابآوری بنگاههای اقتصادی و معیشت خانوارها، تدابیر حمایتی داشته باشند.
حسنزاده افزود: در زمینه تولید کالاهای اساسی در داخل کشور نیز افزایش قیمتها سبب ناتوانی بنگاهها در تامین مواد اولیه میشود؛ بنابراین اولویت بخشیدن به تامین مالی شرکتهای تولیدکننده کالاهای اساسی به منظور تامین مواد اولیه به صورت یک «بسته مستقل» در دستور کار قرار گیرد. اتاق بازرگانی ایران آمادگی دارد در دوره اجرای «اسنپ بک»، در تعیین رشته فعالیتهای محوری در حوزه کالاهای اساسی و همچنین زنجیرههای تولید کلیدی که سایر صنایع به آن وابسته هستند، به معرفی مکانیسمهای تامین مالی متناسب با این دوره بپردازد.
رییس اتاق ایران خطاب به اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، گفت: همانگونه که مقام معظم رهبری در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی، بر اقتصاد «درونزا» و «بروننگر» تاکید فرمودهاند، اعتقاد داریم که عبور از شرایط کنونی اقتصاد ایران، با «تقویت درونی» و «فرصتسازی در بیرون از مرزها» ممکن میشود. برای اینکه موانع درونی را رفع کرده و فرصتهای بیرونی نیز استفاده نماییم، لازم است در گام اول در حوزه اصلاح «سیاستهای ارزی»، «سیاستهای تجاری» و «سیاستهای تامین مالی» به تدبیر اساسی بپردازیم؛ بهگونهای که این سیاستها متناسب با شرایط فعلی کشور بهروزرسانی شوند و دولتمردان و قانونگذاران نیز قوانین و مقررات سختگیرانه و دستوپاگیر در امر تجارت و فعالیتهای اقتصادی را متناسب با شرایط فعلی کشور، تعدیل نمایند.
حسنزاده تاکید کرد: اکنون در حوزه سیاستهای تجاری، نیازمند توافقات جدید منطقهای به صورت دوجانبه و چندجانبه بوده و در حوزه سیاستهای ارزی نیز نیازمند رفع جدی و سریع موانع در حوزههایی نظیر پیمانسپاری ارزی هستیم. در زمینه مدیریت بازار ارز نیز پیشنهاد نظاممند اتاق ایران، پیش از این به دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی ارائه گشته است. در این چارچوب، آمادگی داریم تا در زمینه اجرای این بسته مشخص، در توافق با بانک مرکزی و سایر نهادهای ذیبط به همکاری بپردازیم.
رییس اتاق ایران توضیح داد: کلیات رویکرد اتاق بازرگانی ایران در این بسته، به این شرح است که: برای مدیریت بازار ارز باید تا حد ممکن از دخالتهای بیرویه در آن پرهیز شود و «سیاستگذاری» و «تنظیمگری» را از «بازیگری در بازار ارز» تفکیک نماییم؛ چراکه سیاستهای مداخلهگرایانه در بازار تاکنون نه تنها هیچ توفیقی نداشته است بلکه هیجانات بازار ارز را تشدید نموده است. همچنین تاکید میشود که بانک مرکزی از دخالت در سیاستهای تجاری پرهیز نماید.
حسنزاده با بیان اینکه اقتصاد ایران در حوزه «بروننگری» نیز باید وارد مرحله جدیدی شود؛ گفت: در مرحله جدید انتظار داریم که نگرش ارکان نظام حکمرانی نسبت به وسعت و عمقِ نقشآفرینیِ بخش خصوصی در عرصه بینالملل، مورد بازبینی قرار گیرد. همانگونه که فعالان اقتصادی در دیدار اخیر با دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان نمودند، ما فعالان بخش خصوصی دارای آمادگی و ظرفیت لازم برای تنظیم مراودات بینالمللی از طریق استفاده از ظرفیتهای اقتصادی هستیم. اتاق بازرگانی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی واقعی کشور میتواند در این زمینه، مسئولیت بپذیرد و انتظار دارد که دولت نیز به بسترسازی، نظارت و حمایت بپردازد.
رییس اتاق ایران با هشدار نسبت به شواهد موجود، بیان داشت: هدف اصلی جریانی که اخیرا به بهانه اجرای «اسنپ بک» شکل گرفته است، شکست اقتصاد کشور یا تحت فشار قرار دادن اقتصادی ایران در درون است. تجربه مواجهه مردم ایران با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اثبات کرد در صورتی که حمایت جمعی برای مقابله با دشمنان ایران شکل بگیرد، میتوانیم از عهده شدیدترین و پیچیدهترین تجاوزها نیز برآییم. این بار نیز همانند گذشته نیازمند مشارکت، یکپارچگی و همدلی بین مردم، دولت، حاکمیت و فعالان اقتصادی هستیم.