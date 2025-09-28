مراسم بزرگداشت سیدالشهدای مقاومت شهید سیدحسن نصرالله و دانشمند شهید فریدون عباسی همراه با اختتامیه نمایشگاه آثار تجسمی «بسیجی» برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم بزرگداشت شهید فریدون عباسی، عصر شنبه ۵ مهرماه با حضور سعید جلیلی، نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی، سیدمحمدرضا میری نقاش و گرافیست، سیدحمیدرضا میررکنی قائم‌مقام مرکز هنر رسانه‌ای سلوک و خانواده شهدای هسته‌ای در نمایشگاه نقاشی و آثار تجسمی «بسیجی» که این روزها در فرهنگسرای نیاوران برپاشده، برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، سید محمدرضا میری، نقاش و گرافیست، در سخنان خود با اشاره به روند شکل‌گیری آثار نقاشی در نمایشگاه «بسیجی» گفت: با مشورتی که با دوستان در مرکز رسانه سلوک داشتیم، تصمیم گرفتیم در قالب نقاشی، تعدادی از چهره‌های بسیجی را که در تاریخ ایران و حتی سایر کشورها با تعریفی که مقام معظم رهبری و امام ارائه کرده‌اند، معرفی کنیم.

وی ادامه داد:انتخاب این چهره‌ها بسیار دشوار بود، چرا که برخی از آن‌ها در سخنرانی‌های رهبری بارها نام برده شده‌اند و برخی دیگر کمتر شناخته شده‌اند که هدف ما معرفی این افراد به مخاطبان بود. تمام تلاش خود را در این مسیر به کار گرفتم و امیدوارم آثار ما مورد قبول واقع شود.

در ادامه، سعید جلیلی، نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی، در سخنان خود با تاکید بر اهمیت هنر در انتقال مفاهیم والا، گفت: اگر بخواهیم مفاهیم عالی را روایت کنیم، بهترین روایت، روایت هنر است که با زبان همه‌گیر و رسای خود این مفاهیم را منتقل و تبیین می‌کند. یکی از این مفاهیم ارزشمند، مفهوم بسیجی است.

وی افزود: بسیج پیش از آنکه یک تشکل باشد، یک تفکر با قدمتی طولانی است که در ذات خود جبهه‌بندی حق و باطل را ایجاد می‌کند.

جلیلی با اشاره به ریشه‌های این تفکر به فرمایشات حضرت امام خمینی (ره) پرداخت و گفت: بسیج یک مجموعه صرف اداری نیست بلکه نمایانگر تمام مجاهدات تاریخی است که با ویژگی‌های متمایز، به مثابه یک گفتمان عمیق و خالص شناخته می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این تفکر در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و هنری بروز و ظهور دارد.

در ادامه، جلیلی به جایگاه شهید فریدون عباسی پرداخت و یادآور شد که این شهید والامقام، علاوه بر حضور فعال در جنگ تحمیلی، پس از آن نیز با تمام توان در تقویت بنیه علمی کشور تلاش کرد.

وی تاکید کرد: جهاد به معنای حرکتی است که موجب خشم دشمن می‌شود و می‌تواند در عرصه‌های مختلف از جمله علمی و هنری تحقق یابد.

جلیلی همچنین به تطبیق تاریخی و جغرافیایی مفاهیم شاهنامه و شرایط کنونی اشاره کرد و توضیح داد: شهید عباسی همچون قهرمانان تاریخ و ادبیات، در میدان مبارزه علیه ظلم و ستم ایستاد و این حماسه باید به زبان هنر روایت شود.

جلیلی افزود: زبان هنر امروز باید پای کار بیاید تا حماسه‌های معاصر خاموش نماند.

نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی در پایان به اهمیت کتاب‌هایی که امروز رونمایی می‌شود اشاره کرد و گفت: پایه‌های معرفتی این حرکت بزرگ برگرفته از اندیشه‌های امام خمینی (ره) است. همچنین سید حسن نصرالله به دلیل درک عمیق این مفاهیم، توانسته است در برابر ظلم و ستم بایستد و جبهه باطل نتواند تهدیدهای خود را عملی کند.

سید حمیدرضا میررکنی، قائم‌مقام مرکز هنر رسانه‌ای سلوک، در سخنان خود به روند تولید و انتشار کتاب‌های مرتبط با گفتار اسوه‌ها پرداخت و گفت: کتاب‌هایی که ملاحظه می‌کنید در موسسه سلوک تحت مجموعه‌ای کلی‌تر با عنوان «گفتار اسوه‌ها» منتشر شده‌اند. گردآوری این مجموعه که از سال ۱۴۰۱ در مجله سوره آغاز شد، نتیجه تفاهم و همکاری میان دوستان ما در مرکز سلوک و مجموعه سوره است، با هدف افزایش انس جبهه با کلمات فرمانده‌ها و شخصیت‌های الهام‌بخش مقاومت.

وی افزود: این مسیر با انتشار سخنرانی‌های محرمانه شهید سپهبد قاسم سلیمانی در مجله سوره شروع شد و در دو سال گذشته، با توجه به وقایع متعدد، توانست توجه به بیانات شهید سید حسن نصرالله و دیگر فرماندهان جبهه مقاومت را جلب کند.

میررکنی با اشاره به اهمیت انس با اسوه‌ها، نقل قولی از شهید سلیمانی را یادآور شد که «ما دین و معارف خود را از کتاب‌ها نگرفتیم بلکه از اسوه‌ها گرفتیم.»

قائم‌مقام مرکز هنر رسانه‌ای سلوک، همچنین عنوان کرد: در سال گذشته چند سخنرانی از سید حسن نصرالله در مجله سوره منتشر شد و در فرآیند مطالعه و پژوهش درباره بیانات او، درس‌هایی از سال ۱۳۷۸ تحت عنوان «السیر و السلوک فی خط الامام الخمینی» کشف شد که آغاز معارف معرفتی و سلوکی سید حسن بوده است.

