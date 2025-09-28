سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی حکمی سید وحید فخر موسوی را به سمت دبیر چهل و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر منصوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد مهدی احمدی، مشاور عالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل حوزه وزارتی و سرپرست معاونت امور هنری، صبح امروز طی حکمی سید وحید فخر موسوی را به سمت دبیر چهل و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر منصوب کرد.
در متن حکم اهدایی آمده است:
جشنواره بینالمللی تئاتر فجر، چون چراغی فروزان در آسمان هنر انقلاب اسلامی، نه تنها دلهای مخاطبان داخلی را روشن کرده، بلکه نگاه جهانیان را نیز به خلاقیت و تابآوری فرهنگی ایران دوخته است. این جشنواره، یادآور همان ایستادگی غرورآفرین ملت در جنگ تحمیلی ۱۲روزه است؛ زمانی که همت و همدلی ایرانیان، همچون کشتی مقاوم در برابر تندبادها، جلوهای از قدرت، صلابت و ایمان را به نمایش گذاشت.
با اعتقاد به تعهد، دانش و تجربه گرانبهای جنابعالی در عرصه هنرهای نمایشی و شناخت از رویدادهای جهانی تئاتر، به موجب این حکم، به عنوان «دبیر چهلوچهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر» منصوب میشوید.
وظیفه خطیر شما بهکارگیری تمام ظرفیتها و توانمندیهای تئاتر ایران، پاسداشت ارکان اصلی جشنواره و برنامهریزی جهت برگزاری باشکوه این رویداد با نگاهی امیدبخش، همدلانه و پرشور است تا این جشنواره، چون مشعلی فروزان، مسیر هنر و فرهنگ را درخشانتر سازد.
امید است با استعانت از الطاف الهی و تکیه بر تجربه هنری ارزشمندتان، در انجام این مسئولیت سترگ فرهنگی و هنری موفق و سربلند باشید و نام خود را در صفحات درخشان تاریخ هنر انقلاب اسلامی ثبت کنید.
گفتنی است فخر موسوی، دارای مدرک کارشناسی ادبیات دراماتیک و کارشناسی ارشد کارگردانی نمایش بوده و در حال حاضر سمت معاونت اجرایی اداره کل هنرهای نمایشی را عهده دار است.
در سابقهی موسوی دبیری سومین دوره جشنواره تئاتر سردار آسمانی ویژه پاسداشت سپهبد شهید قاسم سلیمانی، دبیر جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت، دبیر اجرایی سومین جشنواره تئاتر ستاره ناهید، مدیریت بخش ارزشیابی و نظارت جشنواره بینالمللی تئاتر فجر در چهار دوره، ریاست شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش کشور، کارگردانی چندین اثر نمایشی، بازی در آثار نمایشی، تلویزیونی و سینمایی به چشم میخورد.
منبع: وزارت فرهنگ