معاون وزیر صمت کشور گفت: سازمان مدیریت صنعتی کشور باید در تدوین استراتژی کشور دخیل شود، از نقش تاثیرگذار آن در برنامه ریزی ها و توسعه مدیریت صنایع کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - قاسم خرمی معاون وزیر صمت در نشست بیست و سومین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی  با بیان اینکه رسالت اصلی این سازمان فعال سازی مشاوران است، در حالی که ماموریت‌های دیگری از جمله تربیت یک‌هزار مدیر تا پایان دولت چهاردهم در راستای بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی را در برنامه دارد گفت:بخش مشاوره در صنایع را تقویت می‌کنیم و هسته اصلی این سازمان خدمات مشاوره‌ای است، گفت: مشاوران می‌توانند برای کسب و کار‌ها استراتژی تعریف کنند و توسعه مدیریت منجر به توسعه ساختار بنگاه‌ها می‌شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی کشور عنوان کرد: سیستم آموزشی این سازمان دقیق است، ضمن اینکه آموزش نیز از نتایج مشاوره است. در گذشته بخش مشاوره‌ای تا حدودی کمرنگ شده بود که اکنون دوره‌های آموزش مشاور صنعتی و کلینیک‌های تخصصی را به طور جدی در برنامه‌های این سازمان لحاظ کردیم.

وی  اظهار کرد: بنگاه‌های اقتصادی در همه فرایند‌ها می‌توانند از خدمات مشاوره‌های تخصصی و علمی استفاده کنند، از این رو کسب و کار‌هایی که بدون دانش مدیریت شکل می‌گیرد، دیرتر نسبت به خدمات مشاوره آگاه می‌شوند.

خرمی با اشاره به ایده اولیه برگزاری بیست و سومین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی اظهار داشت: این جایزه ملی برگرفته از تجربه‌های خارجی و داخلی بومی است که بر اساس شرایط کسب و کار‌های ایران در نظر گرفته شده است.

خرمی افزود: یک‌هزار و ۶۱۵ نفر در این بیست و سه دوره جایزه شرکت کردند و در همین راستا پنج هزار و ۳۰۰ ارزیاب تربیت شدند که بازرسی‌های فنی و تخصصی از صنایع و شرکت‌ها انجام می‌دهند.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی کشور ادامه داد: این رویداد دارای محاسن ملی و بین المللی است که توانسته است نیرو‌های متخصص و شرکت‌های صنعتی برتر را معرفی کند.

وی با بیان اینکه هدف اصلی این جایزه ملی، شناسایی نقاط ضعف، قوت، توسعه و بهبود کسب و کارهاست، گفت: در فرایند ارزیابی، گزارش دقیق و کارشناسی از وضعیت صنایع و شرکت‌ها صورت می‌گیرد. امسال ۷۷ شرکت ثبت نام کردند که تا یک ماه آینده فراخوان ادامه دارد و انتظار می‌رود امسال نسبت به سنوات گذشته رشد قابل توجهی در تعداد شرکت‌ها داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه مجموع ارزیابی‌ها از صنایع و بنگاه‌های اقتصادی به سیاست گذاران منتقل می‌شود، گفت: انتقال مسائل شرکت‌ها سبب می‌شود تا سیاست گذاری‌های صنعتی دقیق‌تر و تخصصی‌تر صورت بگیرد.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی کشور ابراز کرد: رویکرد امسال تمرکز بر شرکت‌ها، کسب و کار‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط است که پیش از این تنها بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در این جایزه شرکت می‌کردند.

