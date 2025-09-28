باشگاه خبرنگاران جوان - علی زرافشان مشاور وزیر آموزش‌وپرورش به تشریح چالش‌های نظام آموزشی کشور پرداخت و با اشاره به تغییرات مکرر ساختار آموزشی از ۳ـ ۳ـ ۶ به ۴ـ ۳ـ ۵ و بازگشت مجدد به ساختار قبلی پس از ۲۵ سال، این اقدامات را «سیاست‌مدارانه» و «پر سروصدا، اما بی‌فایده» توصیف کرد.

مشاور وزیر آموزش‌وپرورش افزود: کشوری که ساختار آموزشی‌اش را از ۴ـ ۳ـ ۵ به ۳ـ ۳ـ ۶ تغییر داد، پس از ۲۵ سال متوجه شد که این تغییر نه‌تنها باعث کسب مهارت دانش‌آموزان نشده، بلکه مشکلات جدیدی را نیز به همراه آورده است. در نتیجه، پس از ارزیابی، تصمیم به بازگشت به ساختار قبلی گرفته شد، اما این بار نیز نتایج مطلوبی حاصل نشد.

وی افزود: تغییر ساختار آموزشی یک کار سیاست‌مدارانه است که معمولاً توسط سیاست‌مداران انجام می‌شود، درحالی‌که متخصصان تعلیم‌وتربیت به دنبال روش‌های آموزشی، ارزشیابی، پیشرفت تحصیلی و محتوای آموزشی هستند. این متخصصان معتقدند که مشکل اصلی در روش‌ها و محتواست، نه در ساختار.

مشاور وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به پیشنهاد کاهش سن شروع تحصیل از شش به پنج سال، گفت: این پیشنهاد در زمان وزارت دکتر نجفی نیز مطرح شد، اما توجهی به تبعات آن نشد. در حال حاضر، ۳۲ کشور در جهان سن شروع تحصیل را پنج سال تعیین کرده‌اند، اما این تغییر باید باتوجه‌به شرایط جسمی و روانی کودکان انجام شود.

وی به مشکل وزن کتاب‌های درسی نیز اشاره کرد و گفت: کتاب‌های درسی سنگین باعث آسیب‌های جسمی به دانش‌آموزان می‌شود. پیشنهاد می‌شود که کتاب‌ها به‌صورت پی‌دی‌اف یا تعاملی ارائه شوند تا بار جسمی دانش‌آموزان کاهش یابد. در دوران کرونا، توزیع تبلت بین دانش‌آموزان و استفاده از شبکه شاد گامی در این جهت بود، اما نیاز به ادامه و توسعه این روش‌ها احساس می‌شود.

مشاور وزیر آموزش‌وپرورش همچنین گفت: هنوز خسارات تغییر ساختار شش‌سه‌سه جبران نشده است. مطالعه‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده، نشان می‌دهد که این تغییر ساختار خسارات زیادی به آموزش‌وپرورش وارد کرده و آن را از پرداختن به برنامه‌های تحول و کیفیت‌بخشی محروم کرده است.

وی در برنامه‌ای رادیویی تأکید کرد: آموزش‌وپرورش هنوز نتوانسته از تبعات تغییر ساختار شش‌سه‌سه رهایی یابد. تمام مدارس ابتدایی کشور با ضریبی از این تغییر مواجه شدند و این موضوع باعث شد که آموزش‌وپرورش نتواند به اجرای سند تحول بپردازد.

مشاور وزیر آموزش‌وپرورش گفت: نیاز است که سیاست‌مداران و مسئولان آموزشی به‌جای تمرکز بر تغییرات ساختاری، به روش‌های آموزشی، محتوای درسی و ارزشیابی توجه بیشتری داشته باشند. فقط با این رویکرد است که می‌توان امیدوار بود نظام آموزشی کشور به سمت بهبود کیفیت و کسب مهارت‌های لازم توسط دانش‌آموزان حرکت کند.

وی با اشاره به تجربیات کشور‌های دیگر و مطالعات داخلی، بر لزوم توجه به روش‌های آموزشی و محتوای درسی تأکید کرد و گفت: فقط با این رویکرد است که می‌توان امیدوار بود نظام آموزشی کشور به سمت بهبود کیفیت و کسب مهارت‌های لازم توسط دانش‌آموزان حرکت کند.

وی به لزوم مشارکت‌بخش خصوصی در اجرای طرح‌های آموزشی اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی می‌تواند نقش مهمی در اجرای طرح‌های آموزشی ایفا کند. به‌عنوان‌مثال، در زمینه توزیع تبلت و ارائه محتوای آموزشی تعاملی، بخش خصوصی می‌تواند با همکاری آموزش‌وپرورش، گام‌های بلندی بردارد.

مشاور وزیر آموزش‌وپرورش بر لزوم گفتگوی بیشتر بین سیاست‌مداران، متخصصان آموزش و تربیت و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: فقط با همکاری و هم‌فکری همه ذی‌نفعان است که می‌توان به یک نظام آموزشی کارآمد و باکیفیت دست‌یافت. این گفت‌و‌گو‌ها باید ادامه یابد تا بتوانیم آینده‌ای بهتر برای نسل‌های آینده رقم بزنیم.

منبع: ایسنا