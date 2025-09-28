باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مارتین گریفیتث، معاون پیشین دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه، به شبکه الجزیره گفته است که او واقعاً «چشماندازهایی» در طرح اخیر «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ غزه میبیند. از جمله این که فلسطینیان مجبور به ترک این سرزمین نخواهند شد، به کسانی که ترک کردهاند اجازه بازگشت داده خواهد شد و مسیری برای راه حل دو دولتی پیشبینی شده است.
با این حال، او خوشبینی محتاطانهای در مورد تداوم این توافق ابراز کرد و به توافق مشابهی که اوایل امسال منعقد شد و پس از نقض آتشبس توسط اسرائیل در ماه مارس از هم پاشید، اشاره نمود.
گریفیتث گفت: «انتقادات زیادی نسبت به آن توافق و پیشنویس فعلی وجود دارد، همان طور که میدانید، بخشی به این دلیل که برای چند روز بسیار محرمانه بود و همچنین به این دلیل که تمام زمینههای لازم برای خرابکاری توسط مخالفان را فراهم میکند.»
او افزود: «مسیر دستیابی به صلح به گونهای بسیار حساس و اولیه توصیف شده است؛ هیچ تعهد قطعی و محکمی در آن وجود ندارد. کارهای زیادی برای انجام دادن باقی است.»
در همین حال، با توجه به گزارش رسانههای عبری، به نظر میرسد بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، در اجرای طرح پیشنهادی دونالد ترامپ برای آتشبس در غزه تعلل خواهد کرد و از آمریکا درخواست خواهد نمود تا فرصتی برای اصلاح این طرح در اختیار این رژیم قرار دهد.
طرح ارائهشده توسط رئیسجمهور آمریکا که شامل مواردی همچون آزادی اسرای اسرائیلی، استقرار نیروهای بینالمللی در غزه، خلع سلاح حماس و در نهایت زمینهسازی برای تشکیل دولت فلسطینی است، مشتمل بر ۲۱ بند میباشد که بازسازی نوار غزه یکی از آنهاست. با این حال، پیشبینی میشود اسرائیل با برخی مفاد این طرح مخالفت کند.
روزنامه جروزالم پست نیز به نقل از منابع اسرائیلی تأیید کرد که نتانیاهو که همواره تحت تعقیب دادگاه کیفری بینالمللی قرار دارد، نه تنها در پذیرش و اجرای طرح ترامپ کُندی خواهد کرد، بلکه احتمالاً از واشنگتن خواهان فرصت بیشتری برای اعمال تغییرات مورد نظر خود در این طرح خواهد بود.
