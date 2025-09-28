متخصص قلب و عروق به علائم هشداردهنده بیماری‌های قلبی اشاره کرد و گفت: بیماری‌های قلبی یکی از مهم‌ترین علل مرگ‌ومیر در ایران و جهان هستند و بسیاری از بیماران به دلیل نادیده گرفتن نشانه‌های اولیه دیر به پزشک مراجعه می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - طاهره صادقی، متخصص قلب و عروق و عضو هیات علمی دانشگاه علوم‌پزشکی البرز با اشاره به شایع‌ترین علائم هشداردهنده توضیح داد: درد یا فشار در ناحیه قفسه سینه، تنگی نفس، تعریق شدید، تپش غیرطبیعی قلب و احساس ضعف یا خستگی غیرمعمول از جمله نشانه‌هایی است که نباید ساده گرفته شود. بروز این علائم به‌ویژه هنگام فعالیت بدنی یا استرس می‌تواند نشانه حمله قلبی یا سایر مشکلات جدی باشد.

صادقی درباره تفاوت بیماری‌های قلبی در زنان و مردان توضیح داد: در مردان معمولاً علامت غالب، درد یا فشار شدید در ناحیه قفسه سینه است که ممکن است به بازوی چپ، گردن یا فک انتشار پیدا کند. این علائم در مردان بیشتر واضح و کلاسیک هستند و معمولاً با تعریق سرد و تنگی نفس همراه می‌شوند.

اما در زنان وضعیت متفاوت است بسیاری از زنان به‌جای درد شدید قفسه سینه، علائمی مبهم‌تری نشان می‌دهند.

وی در مورد علائم در خانم‌ها گفت: تهوع و استفراغ، درد در قسمت بالای شکم، کمر یا حتی فک، احساس خستگی مفرط و سرگیجه از جمله نشانه‌های شایع‌تر در زنان است. همین تفاوت باعث می‌شود که گاهی بیماری قلبی در زنان با مشکلات گوارشی یا خستگی ساده اشتباه گرفته شود و روند تشخیص و درمان به تأخیر بیفتد.

این متخصص قلب و عروق با تأکید بر نقش پیشگیری خاطرنشان کرد: داشتن عادت‌های سالم می‌تواند خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی را به میزان چشمگیری کاهش دهد. تغذیه متعادل با مصرف بیشتر میوه و سبزیجات و پرهیز از غذا‌های پرچرب و پرنمک، انجام فعالیت بدنی منظم مانند پیاده‌روی روزانه، ترک سیگار و قلیان، مدیریت استرس، کنترل منظم فشار خون، دیابت و کلسترول از مهم‌ترین عواملی هستند که سلامت قلب را تضمین می‌کنند.

منبع: وزارت بهداشت

