آزادی گروگان جیرفتی پس از هشت ماه 

دادستان عمومی و انقلاب جیرفت از آزادی یک گروگان با همکاری سران طوایف بعد از ۸ ماه خبر داد.  

باشگاه خبرنگاران جوان- افشین صالحی نژاد گفت: در پی وقوع یک مورد گروگانگیری در این شهرستان به دلیل اختلافات مالی، اقدامات تخصصی قضائی و انتظامی به منظور آزادی گروگان در دستور کار قرار گرفت و در نهایت با همکاری موثر سران طوایف؛ این فرد پس از هشت ماه آزاد شد و به آغوش خانواده خود بازگشت.


وی ضمن اشاره به این مطلب که این فرد شامگاه دوم اسفندماه سال ۱۴۰۳ توسط یک خودروی پژو فاقد پلاک و به صورت مسلحانه ربوده شده بود، اظهارداشت: این فرد ابتدا به یکی از استان‌های همجوار منتقل شده بود و پس از ان نیز در نقطه‌ای در مرز پاکستان و افغانستان محبوس بوده است.

دادستان جیرفت ضمن تقدیر از همراهی سران طوایف و ریش سفیدان سیستان و بلوچستان به منظور ایجاد زمینه آزادی این گروگان، تاکید کرد: اختلافات مالی و موضوعات دیگر نمی‌تواند توجیهی برای اعمال مجرمانه به خصوص جرایم خشن همچون آدم‌ربایی باشد.

صالحی نژاد تصریح کرد: در این رابطه به همگان متذکر می‌شویم دستگاه قضائی در برخورد با جرایم خشن مصمم است و مجازات‌های سنگین در انتظار کسانی خواهد بود که با اقدامات خود نظم و امنیت جامعه را به مخاطره می‌اندازند.

