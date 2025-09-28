رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها گفت: آمار‌های رسمی نشان می‌دهد ازدواج‌های صورت‌گرفته در قالب طرح ازدواج دانشجویی، کمترین آمار طلاق را در کشور دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه کربلایی- حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد: «به حمدالله تاکنون ۲۷ دوره موفق جشن ازدواج دانشجویی برگزار شده و امسال نیز بیست و هشتمین دوره این جشن از دهم مهرماه آغاز خواهد شد. ثبت‌نام تا پایان مهر ادامه دارد و از دهم آبان اعزام دانشجویان به مشهد مقدس آغاز می‌شود و تا پایان ماه شعبان ادامه خواهد داشت.»

رستمی با اشاره به پیش‌بینی اعزام ۱۰ هزار زوج دانشجو به مشهد افزود: «در صورتی که حمایت‌های قانونی و وعده‌های داده‌شده از سوی دستگاه‌های مسئول محقق شود، امیدواریم بتوانیم پذیرای جمع بیشتری از زوج‌های دانشجو باشیم.

وی با بیان اینکه در این طرح برنامه‌های متنوعی برای زوج‌ها در نظر گرفته شده است، گفت: «پیش از اعزام دانشجویان، برنامه‌هایی تحت عنوان طرح همسفر تا بهشت برگزار خواهد شد. همچنین در مشهد دوره میهمانی در جوار امام رضا (ع) همراه با کارگاه‌های آموزشی ویژه زوجین اجرا می‌شود. بعد از سفر نیز برنامه‌های آموزشی و فرهنگی ادامه خواهد داشت.»

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها تأکید کرد: «مطالعات نشان می‌دهد ازدواج‌های صورت‌گرفته در قالب این طرح یکی از پایدارترین ازدواج‌ها در کشور بوده است. طبق آمار تأییدشده شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان ثبت احوال، نرخ طلاق در این ازدواج‌ها تنها حدود ۵.۸ درصد است که یکی از پایین‌ترین آمار‌ها در سطح کشور محسوب می‌شود. این موضوع نشان‌دهنده موفقیت طرح ازدواج دانشجویی در تحکیم بنیان خانواده است و می‌تواند الگویی برای سایر ازدواج‌ها باشد.»

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۴۹ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
شما مشکل اشتغال و مسکن و گرانی مایحتاج روتین را حل کنید مشکل عدم ازدواج خود بخود حل خواهد شد دیگه احتیاج به تبلیغات بی جهت شماها را نخواهد داشت .
نمیدانم چرا شما در همه مشکلات بدنبال ریا کار ی وتبلیغات بی خود هستید جز آنکه می‌خواهید خودتان را خیلی مدیر ومدیر
فهیم جا بزنید بس کنید از اعمال شما خسته شدبم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۴ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
دانشجوهای مشهد کجا میرن!؟
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۰۰ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
میرن عشق و حال!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۰۰ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
میرن صفا سیتی!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۰۱ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
میرن صفا میکنن!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۰۱ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
میرن عشق و حال میکنن!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۴ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
بیشترین درصد طلاق هم
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۴ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
ما که جدا شدیم
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۰۴ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
زن های الآن همشون خودخواه خودپرست پول پرست طلاپرست سکه پرست خونه و ماشین پرست خودپسند از خودراضی خودشیفته پر فیس و افاده و مغرور و بداخلاق و بدزبان و غیرقابل تحمّل هستن!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۵ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
مشکلی که وجود داره این هست که استعلام کد ملی گرفتن ببینن طرف متاهل هست یا خیر. یعنی اگر جدا شدن و دوباره ازدواج کردن، جزو آمار طلاق حساب نشدن
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۷ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
وام ازدواج ها رو پرداخت کنین مابقی پیشکش
۲
۵
پاسخ دادن
