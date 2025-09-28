باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه کربلایی- حجتالاسلام والمسلمین مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد: «به حمدالله تاکنون ۲۷ دوره موفق جشن ازدواج دانشجویی برگزار شده و امسال نیز بیست و هشتمین دوره این جشن از دهم مهرماه آغاز خواهد شد. ثبتنام تا پایان مهر ادامه دارد و از دهم آبان اعزام دانشجویان به مشهد مقدس آغاز میشود و تا پایان ماه شعبان ادامه خواهد داشت.»
رستمی با اشاره به پیشبینی اعزام ۱۰ هزار زوج دانشجو به مشهد افزود: «در صورتی که حمایتهای قانونی و وعدههای دادهشده از سوی دستگاههای مسئول محقق شود، امیدواریم بتوانیم پذیرای جمع بیشتری از زوجهای دانشجو باشیم.
وی با بیان اینکه در این طرح برنامههای متنوعی برای زوجها در نظر گرفته شده است، گفت: «پیش از اعزام دانشجویان، برنامههایی تحت عنوان طرح همسفر تا بهشت برگزار خواهد شد. همچنین در مشهد دوره میهمانی در جوار امام رضا (ع) همراه با کارگاههای آموزشی ویژه زوجین اجرا میشود. بعد از سفر نیز برنامههای آموزشی و فرهنگی ادامه خواهد داشت.»
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها تأکید کرد: «مطالعات نشان میدهد ازدواجهای صورتگرفته در قالب این طرح یکی از پایدارترین ازدواجها در کشور بوده است. طبق آمار تأییدشده شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان ثبت احوال، نرخ طلاق در این ازدواجها تنها حدود ۵.۸ درصد است که یکی از پایینترین آمارها در سطح کشور محسوب میشود. این موضوع نشاندهنده موفقیت طرح ازدواج دانشجویی در تحکیم بنیان خانواده است و میتواند الگویی برای سایر ازدواجها باشد.»