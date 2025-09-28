باشگاه خبرنگاران جوان - حبیباله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی، در نشست پایش طرحهای مسکن، با اعلام هدفگذاری برای افتتاح ۷۵ هزار واحد مسکن حمایتی در دهه فجر امسال، بر بکارگیری تمامی ظرفیتهای موجود برای تکمیل واحدهای مسکن شروع شده و نیمهتمام در طرح نهضت ملی مسکن، مساعدت بانکها برای انعقاد و تسریع در پرداخت متمم تسهیلات این طرح، تشدید نظارت بر نحوه اجرای طرحهای حمایتی مسکن و ضرورت به روزسانی اطلاعات پروژههای حمایتی در سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن (تم)، تاکید کرد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی، در این نشست پس از شنیدن گزارشهای مرتبط با دستورکار جلسات طرح شده از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اعلام کرد: لازم است بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به طور ویژه موضوع مسکن کمدرآمدها را از طریق اختصاص اولویت به تکمیل واحدهای مسکونی در حال احداث، شروع شده و نیمهتمام، در دستور کار قرار دهد.
وی با بیان اینکه انتظار وزارت راه و شهرسازی در خصوص مسکن کمدرآمدها، مساعدت برای ساخت و تحویل واحدهای مسکونی باکیفیت است، گفت: از تمامی ظرفیتهای موجود برای تکمیل واحدهای مسکونی افراد کمدرآمد استفاده شود. زیرا این اقشار در اولویت طرحهای حمایتی مسکن هستند و خانه دار شدن آنها مورد تاکید دولت و وزیر راه و شهرسازی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی خواستار تعیین چارچوبی از سوی بنیاد مسکن برای کمک به تامین مسکن اقشار کمدرآمد شد.
طاهرخانی گفت: اساس فعالیت بنیاد مسکن، کمک به تامین مسکن کمدرآمدهاست و در قالب طرح نهضت ملی مسکن نیز در این امر مشارکت دارد.
طاهرخانی همچنین از تهیه دستورالعمل جدیدی خبر داد که به موجب آن، در آینده نزدیک، از منابع صندوق ملی مسکن برای کمک به تکمیل مسکن کم درآمدها استفاده خواهد شد.
ضرورت اهتمام بیشتر بانکها برای پرداخت متمم تسهیلات از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی همچنین در خصوص همکاری بانکها برای تسریع در اجرای پروژههای حمایتی مسکن اعلام کرد: بانکهای عامل با جدیت برای انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات متمم با اولویت واحدهایی که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند و توسط کارگزاران اجرای طرحهای حمایتی به آنها معرفی میشوند، اهتمام بیشتری داشته باشند. این موضوع به نفع بانکها نیز هست و با پرداخت به موقع متمم تسهیلات، فرآیند فروش اقساطی واحدهایی که در مراحل پایانی قرار دارند و بازگشت منابع شبکه بانکی، نیز تسریع خواهد شد.
تشدید نظارت بر نحوه اجرا و تکمیل واحدهای حمایتی مسکن
طاهرخانی همچنین ضمن بررسی گزارش مربوط به تکمیل واحدهای مسکونی، صدور پروانه، قرارداد مشارکت مدنی و سایر موارد به تفکیک استانها به مدیران کل راه و شهرسازی تاکید کرد: انتظار داریم تا نظارتها بر روی نحوه اجرای کار بیشتر شود.
وی افزود: لازم است واحدهایی که متقاضیان آنها در پرداخت آورده همکاری بیشتری داشتهاند و آورده بیشتری پرداخت کردهاند، زودتر تکمیل و تحویل متقاضیان شود. ضمن آنکه تکمیل واحدهای مسکونی محرومان نیز باید به طور جدی دنبال شود.
ضرورت تسریع در تکمیل اطلاعات پروژههای حمایتی مسکن در سامانه تم
معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مدیران کل راه و شهرسازی استانها خواست تا در خصوص تکمیل اطلاعات مربوط به پروژههای مسکن حمایتی و سایر اطلاعات موردنیاز در سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن (سامانه تم) به سرعت اقدام کنند.
به گفته وی، هم اکنون برخی مشکلاتی که پیشتر در ارتباط با بارگذاری اطلاعات روی سامانه وجود داشت، برطرف شده است.
طاهرخانی در خصوص برنامه افتتاحات دهه فجر امسال توضیح داد: برنامه ریزی کردهایم تا بزرگترین افتتاحات را در پروژههای طرحهای حمایتی مسکن در دهه فجر امسال داشته باشیم. بر این اساس، ضرورت دارد تا در این خصوص اطلاعات پروژهها توسط تمامی استانها در سامانه طرحهای حمایتی مسکن به روز رسانی و تدقیق شود.
وی افزود: بنا داریم تا در دهه فجر امسال حداقل ۷۵ هزار واحد مسکن حمایتی افتتاح شود.
تعامل با استانداران برای تسریع در اجرای طرحهای حمایتی مسکن
طاهرخانی بر ضرورت تسریع در فرآیند اجرا و تکمیل پروژههای حمایتی مسکن که توسط انبوهسازان و تعاونیها در حال ساخت است تاکید کرد و گفت: مدیران کل راه و شهرسازی استانها به منظور تسریع در فرایند اجرا که شامل همکاری بیشتر بانکها و سایر موارد است، حتما با استانداران تعامل داشته باشند و موارد و مشکلات به استانداران منتقل شود.
وی افزود: از ظرفیت شورای مسکن استانها با مشارکت و تعامل استانداران در پیشبرد و تسریع امور استفاده شود.
ساخت۲۲۱ هزار واحد نهضت ملی مسکن شهری توسط بنیاد
در این نشست همچنین، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، گزارشی در خصوص عملکرد بنیاد مسکن در پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن، ارائه کرد.
براساس اعلام حمیدرضا سهرابی، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن، از ۳۲۳ هزار متقاضی واجد شرایط در بخش شهری، به تعداد ۲۹۰ هزار واحد زمین تامین شده و ۲۱۸ هزار متقاضی موثر، بیش از ۴۰ میلیون تومان سهم آورده خود را واریز کردهاند.
به گفته سهرابی، در حال حاضر، تعداد واحدهای واقع در مرحله تخصیص پروژه در طرح نهضت ملی مسکن در شهرها به ۲۲۱ هزار واحد و تعداد واحدهای معرفی شده به بانک برای انعقاد قرارداد تسهیلات به ۲۰۳ هزار واحد رسیده است.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه بیش از ۴۰ هزار واحد مسکن شهری توسط بنیاد مسکن در مراحل پایانی قرار دارد، خواستار تسریع در انعقاد قراردادهای متمم این واحدها از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان شد و گفت: هماکنون، ۱۷ هزار و ۲۷۳ واحد مسکن شهری در بنیاد مسکن بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و از این تعداد نیز ۸ هزار و ۱۱ واحد بیش از ۹۰ درصد پیشرفت دارند.
وی خاطرنشان کرد: ضرورت دارد تا با همکاری بانکها، قرارداد متمم این واحدها هرچه سریعتر به امضا برسد تا واحدهایی که در مراحل پایانی ساخت قرار دارند، تکمیل و به متقاضیان تحویل شود.
همکاری بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات متمم پروژههای حمایتی
عضو هیات مدیره بانک مسکن نیز در این نشست، بر همکاری بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات متمم پروژههای حمایتی مسکن که دارای پیشرفت بالا هستند، تاکید کرد و گفت: تلاش میشود، حداکثر ظرف مدت ۲ هفته قرارداد متمم واحدهایی که به بانک مسکن برای این موضوع، معرفی میشوند، منعقد شود.
سیدمحسن فاضلیان، تصریح کرد: بانک مسکن با وجود مشکلات، نسبت به عقد قرارداد متمم برای واحدهای حمایتی نهضت ملی مسکن اهتمام داشته است.
فراهم شدن امکان انتقال متقاضیان به شهرهای اطراف
مدیرکل دفتر پایش طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز در این نشست، بر اهتمام ادارات کل راه و شهرسازی برای به روز رسانی اطلاعات پروژههای مسکن حمایتی و سایر طرحهای در حال اجرا در سامانه طرحهای حمایتی مسکن تاکید کرد.
نادر عربی گفت: هم اکنون بستر سامانهای برای متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت به منظور انتقال به روستاهای واقع در حریم فراهم شده است. همچنین امکان جابهجایی برای متقاضیان ثبت نام شده در شهرهایی که کمبود زمین دارند با شهرهای اطراف فراهم است.
گفتنی است، نشست پایش طرحهای مسکن به میزبانی حبیباله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی و با حضور مدیران کل راه وشهرسازی استانها، شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، عبدالرضا گلپایگانی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، اصغر نورالهزاده، رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن، حمیدرضا سهرابی، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن، سید محسن فاضلیان، عضو هیات مدیره بانک مسکن و علیرضا صادقیان فر، معاون فنی ومهندسی سازمان ملی زمین و مسکن در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
در این نشست موضوعاتی از جمله "عملکرد بنیاد مسکن در پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن"، "گزارش انعقاد قرارداد متمم تسهیلات نهضت ملی مسکن از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان توسط بانک مسکن"، "عملکرد استانها در ثبت کارهای پایانی پروژههایی که در حال اتمام هستند"، "برنامه پیشنهادی ادارات کل راه و شهرسازی برای افتتاحهای دهه فجر با هدفگذاری افتتاح حدود ۷۵ هزار واحد مسکن"، و "پیگیری مصوبات جلسات برگزار شده" مطرح، بررسی و در خصوص آنها تصمیمگیری شد.
منبع: وزارت راه و شهرسازی