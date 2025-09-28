فرج الهی گفت: همایش بین‌المللی خیزش فرزانگان در برابر خِرَد کشی، امروز آغاز شد تا با «ترور علمی»، محدودیت آزادی پژوهش و انحصار دانش» مقابله کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی ـ فرج الهی عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت و عضو کمیته اجرایی همایش بین المللی ««خیزش فرزانگان در برابر خِرَد کشی»گفت: همایشی که امروز برگزار شد، نقطهٔ آغاز یک «بیداری علمی» است. هدف اصلی این گردهمایی، برانگیختن هوشیاری و همبستگی دانشمندان، دانشگاهیان، آکادمی‌های علمی و دانشجویان سراسر جهان در برابر سه تهدید بزرگ نظم علمیِ کنونی است.

او افزود: نخستین محور، محکومیت به‌کارگیری علم و فناوری در خدمت ترور و خشونت به جای رفاه و پیشرفت ملت‌هاست؛ پدیده‌ای که در آن، دستاورد‌های علمی به ابزاری برای حذف و ارعاب دانشمندان تبدیل شده است.

او بیان کرد: محور دوم، مقابله با فضای ترس و تهدیدی است که استعداد‌های جوان را از ورود به رشته‌های حساس، مانند فیزیک، علوم هسته‌ای، پرتودرمانی یا زیست‌شناسی بازمی‌دارد و آزادی علمی را سلب می‌کند.

فرج الهی بیان کرد: سومین محور، مبارزه با «انحصار علمی» است؛ چرا باید هوش مصنوعی و دیگر علوم نوین تنها در اختیار ابرقدرت‌ها باشد؟ چرا ملت‌ها از آموزش و استفادهٔ ایمن این دانش‌ها محروم شوند؟

او گفت: این همایش در پاسخ به موج جدید ترور دانشمندان، به‌ویژه پس از حوادث اخیر، شکل گرفته و با حضور حدود ۳۰ استاد شاخص داخلی و بیش از ۳۰ استاد و صاحب‌نظر بین‌المللی از ۱۵ کشور دنیا برگزار می‌شود. شرکت‌کنندگان با ارائهٔ مقاله، سخنرانی، کلیپ و ارتباطات آنلاین، این حرکت را تقویت می‌کنند.

به گفتهٔ برگزارکنندگان، این گردهمایی نه یک برنامه مقطعی بلکه آغاز «خیزشی دائمی» است که در قالب پنل‌های تخصصی ماهانه و همایش‌های سالانه ادامه خواهد یافت. انتخاب سخنرانان نیز به‌صورت هدفمند و از میان صاحب‌نظران فعال در این حوزه صورت گرفته است تا این حرکت پشتوانهٔ علمی و اخلاقی قدرتمندی داشته باشد.

او ادامه داد: برگزارکنندگان همایش معتقدند اکنون که افکار عمومی جهانی بیش از هر زمان دیگری آمادهٔ پذیرش این پیام است، فرصت آن فرا رسیده که دانشگاهیان و دانشمندان در کنار هم، برای پایان دادن به ترور علمی، ایجاد فضای ایمن برای پژوهشگران و شکستن انحصار دانش، پرچم یک حرکت مشترک جهانی را برافرازند.

برچسب ها: ترور دانشمندان ، علم و فناوری
