پاکستان از تصمیم به تعطیلی ۱۶ اردوگاه پناهجویان افغان در سه ایالت خبر داد که بر زندگی بیش از ۱.۳ میلیون افغان تأثیر خواهد گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان- دولت پاکستان اعلام کرد ۱۶ اردوگاه پناهجویان افغان را در ایالت‌های خیبرپختونخوا، بلوچستان و پنجاب تعطیل خواهد کرد.

 این تصمیم در چارچوب برنامه اخراج بیش از ۱.۳ میلیون افغان دارای کارت ثبت‌نام معتبر است که دولت پاکستان آن‌ها را "ساکنان غیرقانونی" می‌خواند.

بر اساس گزارش روزنامه پاکستانی «دان نیوز»، اردوگاه‌های مورد نظر در مناطق مختلف از جمله هاریپور، چترال، چاغی، کویته و میانوالی قرار دارند. یکی از نمایندگان اردوگاه «پانیان» در هاریپور تأیید کرد که مقامات محلی درخواست تخلیه اردوگاه را داده‌اند، اما هنوز هیچ فشاری به ساکنان اعمال نشده است. این اردوگاه میزبان حدود ۹۰ هزار پناهجو است.

در مقابل، وزیر ارشد ایالت خیبرپختونخوا تأکید کرده که دولت ایالتی پناهجویان را مجبور به بازگشت نخواهد کرد. سازمان ملل نیز نسبت به پیامدهای این تصمیم هشدار داده و خواستار بازگشت داوطلبانه و ایمن پناهجویان شده است. سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان در پاکستان گفت: "افرادی که نیازمند حمایت بین‌المللی هستند نباید به‌طور اجباری بازگردانده شوند."

همزمان، پناهجویان افغان از مشکلاتی مانند نبود امکانات حمل‌ونقل و افزایش هزینه‌ها شکایت دارند.

برچسب ها: اخراج پناهجویان افغانستانی ، پاکستان ، بازگشت مهاجرین افغانستانی از پاکستان
آخرین اخبار
