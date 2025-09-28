محققان چینی کشف کرده‌اند که کمبود منیزیم ممکن است خطر ابتلا به مثانه بیش‌فعال (OAB) را افزایش دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی ـ براساس گزارش‌های علمی محققان پس از تجزیه و تحلیل داده‌های بیش از ۲۸۰۰۰ بزرگسال در ایالات متحده، که به عنوان بخشی از بررسی ملی سلامت و تغذیه (NHANES) بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۸ جمع‌آوری شده بود، ارتباطی بین کمبود منیزیم و OAB یافتند.

OAB با میل مکرر، ناگهانی و دشوار به ادرار کردن مشخص می‌شود که به طور قابل توجهی کیفیت زندگی را مختل می‌کند. علل آن به طور کامل شناخته نشده است.

برای اندازه‌گیری ارتباط بالقوه، دانشمندان شاخص کمبود منیزیم (MDI) شرکت‌کنندگان را محاسبه و آن را با علائم OAB مقایسه کردند. نتایج نشان داد که هر یک واحد افزایش در MDI، خطر ابتلا به این بیماری را ۹٪ افزایش می‌دهد. افرادی که MDI متوسط ​​و بالایی داشتند، به ترتیب ۱۷٪ و ۲۰٪ بیشتر از افرادی که سطح پایینی داشتند، در معرض ابتلا به این بیماری بودند.

این مطالعه نشان داد که این ارتباط در بین زنان، افراد چاق، افراد بین ۴۰ تا ۶۰ سال و افراد غیرسیگاری بیشتر دیده می‌شود.

محققان گفتند: «ما ارتباط معناداری بین کمبود منیزیم و مثانه بیش‌فعال در بزرگسالان پیدا کردیم و این ارتباط حتی پس از در نظر گرفتن عوامل متعدد همچنان پابرجا بود که نشان‌دهنده نقش بالقوه منیزیم در ایجاد این بیماری است.»

منبع: gazeta.ru

برچسب ها: مثانه ، سنگ مثانه ، ادرار کردن دردناک ، منیزیوم
خبرهای مرتبط
چرا دچار سنگ مثانه می‌شویم؟
آنچه دختران جوان و پير مردها باید بدانند!
يك متخصص تغذيه؛
مصرف بادام از آلزايمر جلوگيري مي كند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ثبت‌نام حدود ۱۰ هزار دانش‌آموز اتباع در مدارس تهران
زنان باردار لبنیات فله‌ای مصرف نکنند
ثبت ۴۷۰ هزار حیوان‌گزیدگی در سال ۱۴۰۳
هشدار به جهان علم؛ ترور دانشمندان علمی، تهدیدی برای آینده بشریت
ازدواج دانشجویی، پایدارترین نوع ازدواج‌/ اعزام ۱۰ هزار زوج دانشجو به مشهد
آغاز بیست و هشتمین دوره ازدواج دانشجویی از ۱۰ مهر
نواختن زنگ مقاومت در مدارس سراسر کشور
حمایت معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم از کسب و کار‌های حوزه هوش مصنوعی
صرفه‌جویی میلیاردی با جایگزینی رنگ‌های پلی‌یورتان نانویی در پتروشیمی‌ها
اعلام نتایج پذیرش استعداد‌های برتر ملی دانشگاه فرهنگیان
آخرین اخبار
دانشمندان: ماه به دلیل «بادهای» زمین اکسید می‌شود
سرماخوردگی، آنفولانزا یا کرونا؟/ راهنمای سریع برای تمایز بین بیماری‌های مشابه
مشخصات ساعت جدید و هوشمند ریلمی که به زودی عرضه می‌شود
بین کمبود منیزیم و مثانه بیش‌فعال چه ارتباطی وجود دارد؟
یک ویژگی جدید  از ChatGPT که می‌تواند قبل از اینکه شما بپرسید با شما تعامل کند!
درخشان‌ترین انفجار رادیویی تاریخ کشف شد
حضور بیش از ۶۰ استاد داخلی و بین المللی در همایش مقابله با ترور علمی
ازدواج دانشجویی، پایدارترین نوع ازدواج‌/ اعزام ۱۰ هزار زوج دانشجو به مشهد
هشدار به جهان علم؛ ترور دانشمندان علمی، تهدیدی برای آینده بشریت
لزوم توجه به سهم پنیر در صبحانه دانش‌آموزان + فیلم
تامین ۵۰ درصد منابع تکمیل خانه‌های بهداشت از اعتبارات استان‌ها
افزایش گشت‌های انتظامی برای تامین امنیت دانشجویان
علائم قلبی در زنان مبهم‌تر و خاموش‌تر از مردان است
مهلت جدید ثبت نام آزمون پذیرش پزشکی از لیسانس سال ۱۴۰۴ آغاز شد
تغییرات مکرر ساختار آموزشی باعث بهبود کیفیت آموزش نشد
اعلام نتایج پذیرش استعداد‌های برتر ملی دانشگاه فرهنگیان
آغاز بیست و هشتمین دوره ازدواج دانشجویی از ۱۰ مهر
برگزاری رویداد ملی یادواره‌های مدرسه‌ای در ۲۶ استان
افزایش صد درصدی حقوق کار دانشجویی
ظفرقندی: مردم پیروز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بودند
برگزاری انتخابات سازمان نظام روان‌شناسی به صورت الکترونیکی در ۱۸ مهر
بیش از ۴۵ درصد اسرا در جنگ تحمیلی دانش‌آموز بودند
زنان باردار لبنیات فله‌ای مصرف نکنند
ثبت ۴۷۰ هزار حیوان‌گزیدگی در سال ۱۴۰۳
حمایت معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم از کسب و کار‌های حوزه هوش مصنوعی
صرفه‌جویی میلیاردی با جایگزینی رنگ‌های پلی‌یورتان نانویی در پتروشیمی‌ها
‌مدرسه مجازی فرصتی ارزشمند برای گروه‌های خاص فراهم می‌کند
نواختن زنگ مقاومت در مدارس سراسر کشور
ثبت‌نام حدود ۱۰ هزار دانش‌آموز اتباع در مدارس تهران
لغو پذیرش دانشجوی پرستاری در مؤسسات هلال و وارستگان