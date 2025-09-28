باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی ـ براساس گزارشهای علمی محققان پس از تجزیه و تحلیل دادههای بیش از ۲۸۰۰۰ بزرگسال در ایالات متحده، که به عنوان بخشی از بررسی ملی سلامت و تغذیه (NHANES) بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۸ جمعآوری شده بود، ارتباطی بین کمبود منیزیم و OAB یافتند.
OAB با میل مکرر، ناگهانی و دشوار به ادرار کردن مشخص میشود که به طور قابل توجهی کیفیت زندگی را مختل میکند. علل آن به طور کامل شناخته نشده است.
برای اندازهگیری ارتباط بالقوه، دانشمندان شاخص کمبود منیزیم (MDI) شرکتکنندگان را محاسبه و آن را با علائم OAB مقایسه کردند. نتایج نشان داد که هر یک واحد افزایش در MDI، خطر ابتلا به این بیماری را ۹٪ افزایش میدهد. افرادی که MDI متوسط و بالایی داشتند، به ترتیب ۱۷٪ و ۲۰٪ بیشتر از افرادی که سطح پایینی داشتند، در معرض ابتلا به این بیماری بودند.
این مطالعه نشان داد که این ارتباط در بین زنان، افراد چاق، افراد بین ۴۰ تا ۶۰ سال و افراد غیرسیگاری بیشتر دیده میشود.
محققان گفتند: «ما ارتباط معناداری بین کمبود منیزیم و مثانه بیشفعال در بزرگسالان پیدا کردیم و این ارتباط حتی پس از در نظر گرفتن عوامل متعدد همچنان پابرجا بود که نشاندهنده نقش بالقوه منیزیم در ایجاد این بیماری است.»
منبع: gazeta.ru