باشگاه خبرنگاران جوان _ محمدباقر قالیباف روز یکشنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان سمنان با دستورکار بررسی شبیه سازی طرح رفع ناترازی انرژی در این استان گفت: باور ما این است هیچ اصلاحات اقتصادی در کشور انجام نخواهد شد، مگر در حوزه و بخش انرژی که آن هم به نحوی باید باشد که مردم مستقیما از منافع آن بهره مند شوند و بدانیم با یک مدیریت صحیح، درعین مصرف همین میزان انرژی فعلی، می توانیم تولید ناخالص داخلی کشور را ۲ برابر کنیم.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح مسیریابی درستی داشته است، بیان کرد: با توجه به تجارب قبلی نباید اجازه داد این طرح دولتی شود بلکه این طرح باید به سمت مردمی شدن حرکت کند.

وی با بیان اینکه مصرف انرژی در حوزه خانگی، صنایع، خدمات و صنایع سنگین و سبک را نمی‌توان به یک شیوه مدیریت کرد، گفت: در حوزه انرژیِ صنایع باید منطق اقتصادی حاکم شود، منظور از طرح مردمی هم به این معناست که خانوارها در هر نقطه و محل زندگی خود باید بابت صرفه جویی و کاهش مصرف انرژی، مابه ازای اقتصادی شفاف داشته باشند و این منفعت باعث رشد قدرت اقتصادی آن‌ها شود.

قالیباف افزود: صف پرمصرف‌ها و کم مصرف‌ها باید در حوزه انرژی را از هم جدا کنیم، و بنابراین باید از دولتی شدن طرح، خام فروشی، مصرف بیش از اندازه و دستوری شدن اجرای آن پرهیز شود.

وی یادآور شد: هر اقدامی نیازمند قانون است، در اجرای این طرح و برای رفع ناترازی و اصلاح الگوی مصرف، هرگونه اجبار و عملکرد دستوری حتما خطا است و حتما در کنار آن باید منفعت اقتصادی مردم نیز لحاظ شود.

وی با بیان این که حوزه انرژی و معدن جزء سرمایه های کشور است و این دو حوزه به دلیل ضعف مدیریت در حال از بین رفتن است، تاکید کرد: در کنار انرژی، مباحث مربوط به معادن و فرصت‌های اقتصادی در سمنان به قدری مطلوب است که می‌تواند موجب مهاجرت معکوس به این استان شود.

طرح کارشناسی رفع ناترازی انرژی استان سمنان توسط دانشگاه سمنان و با مشارکت دولت با تمرکز بر اطلاعات جمعیتی، جغرافیایی، اقتصادی و شهری و روستایی استان سمنان تهیه شده است.

محمدباقر قالیباف رییس قوه مقننه صبح امروز در قالب سفر یکروزه به استان سمنان پس از ورود به این استان از سوی حجت‌الاسلام و المسلمین مرتضی مطیعی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان، محمدجواد کولیوند استاندار و جمعی از مسوولان استانی مورد استقبال قرار گرفت و پس از آن با حضور در مزار شهدای گمنام با یاد و نام شهدا تجدید میثاق کرد.

وی بعد از شرکت در نشست شورای برنامه‌ریزی استان در آیین اختتامیه کنگره ملی سه‌هزار شهید استان سمنان نیز شرکت می کند.

سمنان از استان‌های سرآمد دوران دفاع مقدس و جزو سه استان دارای بیشترین تعداد شهدا به نسبت جمعیت برای پاسداری از کیان نظام جمهوری اسلامی، به منظور تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در زمینه جهاد تبیین و مقابله با جنگ ترکیبی و تهاجم فرهنگی دشمنان وارد میدان شده است و برگزاری هشت اجلاسیه در هشت شهرستان استان سمنان برنامه‌ریزی شد تا در نهایت هشت اجلاسیه به دومین کنگره سه هزار شهید در شهریور و مهر۱۴۰۴ مزین شد.

کنگره ملی سه‌هزار شهید استان سمنان از سی و یکم شهریور ۱۴۰۴در مصلای امام علی(ع) آغاز به کار کرد و اینک ششم مهر به ایستگاه پایانی خود رسید و قالیباف به منظور شرکت در آیین اختتامیه کنگره ملی سه‌هزار شهید استان به سمنان سفر کرد.

وی با بیان اینکه کل درآمد دولت از معادن در سال ۱۴۰۰ حدود ۶ هزار میلیارد تومان بوده در حالی که فقط مابه‌التفاوت گازوئیل مصرفی معادن به ۴۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد، تصریح کرد: این وضعیت نشان‌دهنده ضعف در مدیریت اداری، اقتصادی و حقوقی است که به ضرر دولت، سرمایه‌گذاران، صنعت و رشد اقتصادی کشور تمام می‌شود.

رئیس مجلس خاطرنشان کرد: متأسفانه فرصت‌طلبان و سودجویان با برداشت‌ها و تصمیم‌های نادرست خسارات مالی قابل توجهی به کشور وارد می‌کنند. به عنوان نمونه، تنها در حوزه خام‌فروشی، خسارتی بالغ بر ۱۹۵ هزار میلیارد تومان رخ داده است.

وی با بیان اینکه موضوع مسیرهای حمل‌ونقل شمال-جنوب و عبور حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای از مناطق مرتبط، از اهمیت بسیاری برخوردار است، افزود: منابع مالی لازم برای بهبود دسترسی‌ها از مسیر شاهرود و مناطق مرتبط پیش‌بینی شده و این طرح‌ها به طور جدی در دستور کار قرار دارند.

‌قالیباف‌ با بیان اینکه بحث انتقال آب و مدیریت منابع آبی یکی از مسائل مهم استان سمنان است، اضافه کرد: ‌زیرساخت‌هایی برای استفاده از آب شور در گرمسار، سمنان و شاهرود پیش‌بینی شده و برخی از سدها و شبکه‌های انتقال در حال تکمیل است.

‌وی تاکید کرد: با پیگیری مسئولان و استاندار محترم، امید است در سال آینده بحران آب شرب در این منطقه به صورت جهشی حل شود. استان سمنان ظرفیت جذب سرریز جمعیتی تهران را دارد و می‌تواند با انتقال آب و ایجاد زمینه‌های اقتصادی این مهاجرت را تسهیل کند.

‌رئیس مجلس خاطرنشان کرد: توسعه اقتصادی و جذب جمعیت از کارگران ساده تا شرکت‌های دانش‌بنیان، زمینه‌ساز رشد دانشگاهی، درمانی و جمعیتی در استان خواهد بود. استان سمنان باید با همکاری همه بخش‌ها این فرصت بزرگ را به فرصت تبدیل کند.

‌وی گفت: در تهران، بیش از ۲۳ درصد جمعیت کشور در کمتر از یک درصد خاک متمرکز شده است که مشکلات زیست‌محیطی، فرهنگی و امنیتی فراوانی به دنبال دارد. تنها با کاهش مهاجرت به تهران و تشویق مهاجرت معکوس، می‌توان این بحران را مدیریت کرد.

قالیباف در پایان خاطرنشان کرد: بند «د» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، رفع موانع تولید در بخش صنعت و ممنوعیت توقیف ماشین‌آلات صنعتی و همچنین پرهیز از بازداشت مدیران عامل واحدهای تولیدی بدهکار و برخی معافیت‌ها در خصوص واردات ماشین آلات صنعتی را پیش‌بینی کرده است تا مسیر حمایت قانونی از تولیدکنندگان هموار شود.

وی با بیان اهمیت تکمیل کریدور شمال جنوب اظهار کرد: منابع تکمیل این مسیرهای ریلی و جاده‌ای در برنامه های بودجه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی گنجانده شده است.

قالیباف همچنین رفع مشکلات آب شرب استان سمنان را یکی از طرح ها و برنامه های مورد تاکید اعلام کرد و گفت: از سال های قبل زیر ساخت‌هایی برای تامین آب آشامیدنی شهرهای مختلف استان سمنان از جمله سمنان، گرمسار و شاهرود ایجاد شده است و تلاش می شود تا سال آینده با جهشی این بحران را در این استان مرتفع کنیم.

رییس مجلس شورای اسلامی افزود: اگر اسنپ‌بک اتفاق بیفتند مردم حاضرند همه فشارها را تحمل کنند و پای ارزشهایپ انقلاب ایستاده‌اند و پا رو عزتشان نمی‌گذارند.

وی تاکید کرد: صداقت آمریکایی نماد خیانت است. آنها در مذاکرات صداقت نداشنند و در ۲۳ خرداد از پشت میز مذاکره به ایران حمله کرردند.

وی ادامه داد: دیدیم که روح شهدا و عزت اسلامی و هسته قدرت اسلامی ۹۰ میلیون نفری ایستادند که این میراث شهداست.

به گفته قالیباف، ما هستیم که باید میراث‌دار شهدا باشیم نه میراث‌خوار. میراث‌داران شهدا در مقابل دشمن لحظه‌ای تردید ندارند و سست نمی‌شوند.