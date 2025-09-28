والدین باید تلاش کنند تا شخصیت فرزندشان به درستی شکل بگیرد.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u062c\u06cc\u062f \u0627\u0633\u0645\u0627\u0639\u06cc\u0644\u06cc\u060c \u0645\u062f\u0631\u0633 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0642\u062f\u0645 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0634\u06a9\u0644\u200c\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u062f\u0631\u0633\u062a \u0634\u062e\u0635\u06cc\u062a \u0641\u0631\u0632\u0646\u062f\u0627\u0646\u062a\u0627\u0646 \u062e\u0648\u062f\u0622\u06af\u0627\u0647\u06cc \u0622\u0646\u200c\u0647\u0627 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n