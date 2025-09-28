والدین باید تلاش کنند تا شخصیت فرزندشان به درستی شکل بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجید اسماعیلی، مدرس دانشگاه در برنامه تلویزیونی گفت: اولین قدم برای شکل‌گیری درست شخصیت فرزندانتان خودآگاهی آن‌ها است.

 

برچسب ها: روانشناسی خانواده ، مشاور خانواده ، شخصیت سازی ، فرزندان
