هفته دهم لیگ برتر فوتسال با برگزاری چهار دیدار برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته دهم لیگ برتر فوتسال از امروز -یکشنبه ۶ مهرماه- با برگزاری چهار دیدار آغاز شد. در مهمترین بازیها گهرزمین سیرجان با نتیجه ۶ - ۳ از سد پردیس قزوین گذشت.
نتایج بازیهای امروز یکشنبه ۶ مهر
عرشیا شهرقدس ۰ - ۴ پالایشگاه شازند
گلزنان شازند: مراد ناظری - رحمان سارانی - سهیل جامدی - علیرضا ابوالقاسمی
گهرزمین سیرجان ۶ - ۳ پردیس قزوین
گلزنان گهرزمین: بهروز اسدی - امیرحسین غلامی (۳گل) - حسین طیبی - علیرضا عسگری
گلزنان پردیس: علی رستمی - روحالله ایثاری (۲ گل)
بهشتیسازه گرگان ۳ - ۱ شهرداری ساوه
گلزنان بهشتیسازه: عادل خسروی - کامبیز گمرکی - حمیدرضا مرادیان
گلزن شهرداری ساوه: محمدحسین فهیمی
پالایش نفت بندرعباس ۳ - ۱ جوادالائمه شهرکرد
گلزنان نفت بندرعباس: پوریا گلشنی - امیرحسین دهقانی - امیررضا خون جهان
گلزن جوادالائمه: محمدهادی یوسفی
دوشنبه ۷ مهر
پالایش نفت اصفهان - فولاد هرمزگان
سنایچ ساوه - فولاد زرند ایرانیان
سهشنبه ۸ مهر
مس سونگون ورزقان - گیتیپسند اصفهان