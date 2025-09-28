هفته دهم لیگ برتر فوتسال با برگزاری چهار دیدار برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته دهم لیگ برتر فوتسال از امروز -یکشنبه ۶ مهرماه- با برگزاری چهار دیدار آغاز شد. در مهم‌ترین بازی‌ها گهرزمین سیرجان با نتیجه ۶ - ۳ از سد پردیس قزوین گذشت.

نتایج بازی‌های امروز یکشنبه ۶ مهر

عرشیا شهرقدس ۰ - ۴ پالایشگاه شازند

گلزنان شازند: مراد ناظری - رحمان سارانی - سهیل جامدی - علیرضا ابوالقاسمی

گهرزمین سیرجان ۶ - ۳ پردیس قزوین

گلزنان گهرزمین: بهروز اسدی - امیرحسین غلامی (۳گل) - حسین طیبی - علیرضا عسگری

گلزنان پردیس: علی رستمی - روح‌الله ایثاری (۲ گل)

بهشتی‌سازه گرگان ۳ - ۱ شهرداری ساوه

گلزنان بهشتی‌سازه: عادل خسروی - کامبیز گمرکی - حمیدرضا مرادیان

گلزن شهرداری ساوه: محمدحسین فهیمی

پالایش نفت بندرعباس ۳ - ۱ جوادالائمه شهرکرد

گلزنان نفت بندرعباس: پوریا گلشنی - امیرحسین دهقانی - امیررضا خون جهان

گلزن جوادالائمه: محمدهادی یوسفی

دوشنبه ۷ مهر

پالایش نفت اصفهان - فولاد هرمزگان

سن‌ایچ ساوه - فولاد زرند ایرانیان

سه‌شنبه ۸ مهر 

مس سونگون ورزقان - گیتی‌پسند اصفهان

برچسب ها: لیگ برتر فوتسال ، فوتسال ، تیم فوتسال گهرزمین سیرجان ، مس سونگون ، گیتی پسند
