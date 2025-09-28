باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- در میان ده‌ها تنگه و دره‌ای که در لرستان وجود دارد، تنگه کول پیر به‌عنوان یکی از منحصربه‌فردترین پدیده‌های طبیعی شناخته می‌شود. بازدیدکنندگان آن را شبیه به ورود به سیاره‌ای دیگر توصیف می‌کنند؛ جایی که دیواره‌های سنگی بلند و گذرگاه‌های باریک، شکوهی رازآلود به آن بخشیده است.

عبور عشایر؛ ضرورت، نه تفریح

اگرچه گردشگران برای دیدن زیبایی‌های کول پیر رهسپار این تنگه می‌شوند، اما عشایر منطقه داستان متفاوتی دارند.

برای آنان، عبور از این گذرگاه بخشی از مسیر کوچ است؛ مسیری پرچالش که در جست‌وجوی مراتع سرسبز ناگزیر از آن عبور می‌کنند.

چالش‌های گذر از کول پیر

بارندگی‌های فصلی، جریان‌های سیلابی و سختی راه، عبور از این تنگه را برای عشایر دشوار می‌کند. با این حال، آن‌ها هر ساله این مسیر را طی می‌کنند و خاطراتی از سختی و در عین حال زیبایی طبیعت با خود به همراه می‌برند.

با وجود ظرفیت‌های کم‌نظیر، کول پیر هنوز در فهرست جاذبه‌های گردشگری ناشناخته قرار دارد. توسعه گردشگری پایدار و معرفی صحیح این تنگه، می‌تواند علاوه بر رونق اقتصادی، به حفظ و معرفی بهتر فرهنگ عشایری نیز کمک کند.