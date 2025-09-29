کارشناس اقتصادی گفت: می‌توان با تدابیر درست تهدیدات اسنپ بک را به فرصت تبدیل کرد و از ظرفیت صادرات محصولات پتروشیمی در این بخش استفاده کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- اصغر اژدری‌کارشناس اقتصادی در خصوص آخرین وضعیت اقتصادی کشور همزمان با فعال شدن اسنپ بک اظهار داشت:اسنپ بک می‌تواند به عنوان یک تهدید بالقوه تلقی شود. این تهدید به معنای چالش‌هایی است که می‌تواند در مواجهه با آن‌ها به مشکلات بزرگ‌تری منجر شود.

وی ادامه داد:به عنوان مثال، نوع حکمرانی و تصمیم‌گیری در مواجهه با این چالش‌ها می‌تواند تاثیر زیادی بر روی آینده داشته باشد. 

او بیان کرد: در صورتی که‌ ما به درستی به این چالش‌ها پاسخ دهیم، می‌توانیم آن‌ها را به فرصت تبدیل کنیم. تغییر در پارادایم‌ها و اصلاح روش‌های حکمرانی می‌تواند به ما کمک کند تا از این تهدیدات بهره‌برداری کنیم. 

وی  با اشاره به صادرات محصولات پتروشیمی در دوران فعال شدن اسنپ بک گفت: ما در این زمینه با مشکلی مواجه نیستیم و می‌توانیم به راحتی صادرات خود را ادامه دهیم. کشورهای دیگر به محصولات پتروشیمی ما نیاز دارند و این یک فرصت بزرگ است.

  وی ادامه داد: در حوزه محصولات معدنی نیز در این بخش نیز ما می‌توانیم هرچقدر نیاز است صادرات کنیم و محدودیتی نداریم.

وی ادامه داد: اسنپ بک می‌تواند ما را به سمت حوزه‌هایی سوق دهد که قبلاً به آن‌ها توجه نکرده‌ایم. 

او بیان  کرد: صنعت گردشگری در ترکیه به اندازه درآمد نفت ما درآمدزایی دارد. این نشان می‌دهد که ما باید به این حوزه‌ها توجه بیشتری داشته باشیم.

وی ادامه داد:  در حوزه فناوری اطلاعات و محصولات کشاورزی  توجه به این حوزه‌ها نیز می‌تواند به ما کمک کند تا از ظرفیت‌های موجود بهره‌برداری کنیم.

وی یادآور شد :در نهایت، اسنپ بک یک چالش است، اما اگر ما به درستی با آن مواجه شویم، می‌تواند به فرصت‌های جدیدی منجر شود. با توجه به حوزه‌های مختلف اقتصادی، می‌توانیم از این تهدیدات بهره‌برداری کنیم و به سمت توسعه پایدار حرکت کنیم.

 

