باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- شیرزاد نجفی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت: خرم‌آباد پس از شهرستان الیگودرز دومین شهرستان جنگلی استان است و پیش از این، حتی بارش ۵۰ میلی‌متری می‌توانست موجب طغیان خرم‌رود شود.

وی افزود: از سال ۹۷ با دستور رهبر انقلاب و تخصیص اعتبار از صندوق توسعه ملی، پروژه‌های آبخیزداری و آبخوانداری در استان آغاز شد و اقدامات خلاقانه‌ای در سطح کشور انجام گرفت.

نجفی درباره سازه‌های ایجاد شده توضیح داد: در شمال خرم‌آباد، یک بند خاکی در منطقه ریمله ساخته شده که بزرگ‌ترین بند استان است و بخش عمده آب را مهار می‌کند. همچنین هشت بند بزرگ سنگی ملاتی ساخته شده تا ورود آب به خرم‌آباد با تأخیر انجام شود و از سیلاب جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: قبلاً آب باران پس از ۴۵ دقیقه وارد خرم‌رود می‌شد، اما اکنون این زمان به ۲.۵ ساعت افزایش یافته است.

مدیرکل منابع طبیعی لرستان گفت: عملیات آبخیزداری در ۱۲ حوضه انجام شده و تفاهم‌نامه‌ای برای اجرای طرح در یک میلیون هکتار از اراضی مرتعی و جنگلی استان طی سه سال با قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) منعقد شده است.

نجفی تأکید کرد: با این اقدامات، حتی اگر همان بارش سنگین سال ۹۸ تکرار شود، خرم‌آباد با سیلاب مواجه نخواهد شد و منابع طبیعی استان توانسته امنیت مردم را در برابر سیل تضمین کند.