خرم‌آباد با اجرای پروژه‌های گسترده آبخیزداری و احداث بندهای خاکی و سنگی، خود را برای مواجهه با بارش‌های شدید آماده کرده است؛ اقدامی که می‌تواند جلوی تکرار سیلاب سال ۹۸ را بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- شیرزاد نجفی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت: خرم‌آباد پس از شهرستان الیگودرز دومین شهرستان جنگلی استان است و پیش از این، حتی بارش ۵۰ میلی‌متری می‌توانست موجب طغیان خرم‌رود شود.

وی افزود: از سال ۹۷ با دستور رهبر انقلاب و تخصیص اعتبار از صندوق توسعه ملی، پروژه‌های آبخیزداری و آبخوانداری در استان آغاز شد و اقدامات خلاقانه‌ای در سطح کشور انجام گرفت.

نجفی درباره سازه‌های ایجاد شده توضیح داد: در شمال خرم‌آباد، یک بند خاکی در منطقه ریمله ساخته شده که بزرگ‌ترین بند استان است و بخش عمده آب را مهار می‌کند. همچنین هشت بند بزرگ سنگی ملاتی ساخته شده تا ورود آب به خرم‌آباد با تأخیر انجام شود و از سیلاب جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: قبلاً آب باران پس از ۴۵ دقیقه وارد خرم‌رود می‌شد، اما اکنون این زمان به ۲.۵ ساعت افزایش یافته است.

مدیرکل منابع طبیعی لرستان گفت: عملیات آبخیزداری در ۱۲ حوضه انجام شده و تفاهم‌نامه‌ای برای اجرای طرح در یک میلیون هکتار از اراضی مرتعی و جنگلی استان طی سه سال با قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) منعقد شده است.

نجفی تأکید کرد: با این اقدامات، حتی اگر همان بارش سنگین سال ۹۸ تکرار شود، خرم‌آباد با سیلاب مواجه نخواهد شد و منابع طبیعی استان توانسته امنیت مردم را در برابر سیل تضمین کند.

 

برچسب ها: بارش باران ، سیل
خبرهای مرتبط
به دنبال بارش شدید باران:
رودخانه بازفت طغیان کرد
خسارات سیل در راز و جرگلان
بازگشت حیات به وَربند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تنگه کول پیر؛ گذرگاه رازآلود عشایر در دل لرستان
از دل کوه تا سفره خانه؛ زنانی که فرهنگ کوچ را زنده نگه داشته است
لرستان با بوم‌گردی چهره‌ای نو از گردشگری ایران می‌سازد
خرم‌آباد آماده باران‌های شدید؛ تجربه سال ۹۸ تکرار نمی‌شود
هاری در کمین است؛ مراکز پیشگیری لرستان ۲۴ ساعته فعال شدند
بروجرد قطب جدید فناوری گیاهان دارویی می‌شود
لرستان روی موج رشد درآمدها؛ برنامه‌ها برای تکمیل سهم سالانه ادامه دارد
لرستان زمین‌های کشاورزی خود را پایش کرد
آخرین اخبار
خرم‌آباد آماده باران‌های شدید؛ تجربه سال ۹۸ تکرار نمی‌شود
لرستان زمین‌های کشاورزی خود را پایش کرد
بروجرد قطب جدید فناوری گیاهان دارویی می‌شود
هاری در کمین است؛ مراکز پیشگیری لرستان ۲۴ ساعته فعال شدند
لرستان روی موج رشد درآمدها؛ برنامه‌ها برای تکمیل سهم سالانه ادامه دارد
لرستان با بوم‌گردی چهره‌ای نو از گردشگری ایران می‌سازد
از دل کوه تا سفره خانه؛ زنانی که فرهنگ کوچ را زنده نگه داشته است
تنگه کول پیر؛ گذرگاه رازآلود عشایر در دل لرستان
تولید سالم در لرستان؛ طرح بزرگ بیولوژیک آفات
نهضت مدرسه‌سازی در لرستان؛ کلاس‌های کوچک، رؤیاهای بزرگ
خرم‌آباد، نگینی در تاج گردشگری جهان
زندگی میان زباله‌ها؛ نیاز به حمایت و ساماندهی
بحران ایمنی و وعده‌های تحقق‌نیافته در راه‌های لرستان