در پی اقدام غیرقانونی اروپا و آمریکا و تخریب روند مذاکره، سازمان ملل جزئیات بازگشت تحریم‌ها و قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «فرحان عزیز حق» معاون سخنگوی سازمان ملل روز یکشنبه به وقت محلی افزود: مطابق فرآیند مقرر در بند‌های ۱۱ و ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (۲۰۱۵) از ساعت ۸ شب به وقت شرقی (۱۲:۰۰ به وقت گرینویچ، ۳:۳۰ به وقت تهران)  تمامی مفاد قطعنامه‌های ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) به همان شیوه‌ای که قبل از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) در ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ اعمال می‌شد، مجددا به اجرا درآمده‌اند.

سازمان ملل در بیانیه خود آورده است: بر این اساس، فهرست تحریم‌های کمیته شورای امنیت که مطابق قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) ایجاد شده، دوباره اعمال می‌شود و شامل ۴۳ فرد و ۷۸ نهادی است که پیش از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ در ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ در فهرست یادشده ثبت شده بودند.

در بیانیه سازمان ملل اسامی افراد و نهاد‌های تحریم شده، به فهرست تحریم‌های تلفیقی شورای امنیت سازمان ملل آمده است.

شش قطعنامه پیشین شورای امنیت علیه ایران که در گذشته لغو شده بودند، از بامداد امروز، ششم مهرماه ۱۴۰۴، بار دیگر فعال شدند. این اقدام با سوءاستفاده تروئیکای اروپایی از سازوکار حل‌وفصل اختلاف در توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ (برجام) صورت گرفت.

در هفته‌ها و روز‌های گذشته «سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و هیات عالیرتبه دیپلماتیک ایران، تلاش‌های مستمری را برای جلوگیری از بازگشت این تحریم‌ها پیش برد. این تلاش‌ها شامل مذاکره مستقیم با تروئیکای اروپایی، حصول توافق برای ازسرگیری همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قاهره و ارائه پیشنهاد‌های سازنده در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل بود. با این حال، اتحاد سه کشور اروپایی با ایالات متحده مانع از نتیجه‌بخش بودن این ابتکارات شد.

وزیر امور خارجه ایران همزمان با اقدام تروئیکای اروپایی در فعال‌سازی بازگشت تحریم‌ها، در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران قاطعانه بازگرداندن ادعایی قطعنامه‌های خاتمه‌یافته ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) را مردود می‌داند و نه ایران و نه هیچ عضو سازمان ملل متحد الزامی به تبعیت از چنین اقدامات غیرقانونی ندارند.

منبع: ایرنا

