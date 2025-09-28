باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- مریم کوشکی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، با اشاره به فرا رسیدن روز جهانی هاری گفت: هاری یک بیماری ۱۰۰ درصد کشنده است و معمولاً گوشتخواران را آلوده میکند، اما حیوانات علفخوار نیز به طور تصادفی درگیر میشوند.
وی توضیح داد: این بیماری از طریق گزش، پنجه کشیدن یا تماس مخاطی با حیوانات به انسان منتقل میشود و در صورت بروز علائم، مرگ حتمی خواهد بود.
کوشکی افزود: حیواناتی مانند سگ، گربه، خرگوش، سنجاب، الاغ و اسب میتوانند از طریق گزش و خراش این ویروس را به انسان منتقل کنند. حیوانات اهلی مانند گوسفند و گاو هم ممکن است آلوده باشند، اما بیشترین موارد ابتلا ناشی از گزش سگها است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان درباره اقدامات فوری پس از تماس با حیوانات مشکوک هشدار داد: اولین اقدام شستوشوی زخم با آب پرفشار و صابون به مدت حداقل ۱۵ تا ۲۰ دقیقه است. باید دقت شود که هیچ ماده شویندهای در زخم باقی نماند و زخم پانسمان نشود.
وی ادامه داد: پس از شستوشو، فرد باید فوراً برای دریافت واکسن هاری به مراکز پیشگیری مراجعه کند. این مراکز بهصورت شبانهروزی و رایگان آماده خدمترسانی به هم استانیها هستند.
کوشکی همچنین یادآور شد: در صورت مشاهده حیوان مشکوک، شهروندان میتوانند مراتب را به سامانه ۱۹۰ اطلاع دهند.