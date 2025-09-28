سید حسن نصرالله نماد آزادی، آزادگی و مقاومت در برابر ظلم است.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0633\u06cc\u062f \u062d\u0633\u0646 \u0646\u0635\u0631\u0627\u0644\u0644\u0647 \u0646\u0645\u0627\u062f \u0622\u0632\u0627\u062f\u06cc\u060c \u0622\u0632\u0627\u062f\u06af\u06cc \u0648 \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u062a \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0627\u0628\u0631 \u0638\u0644\u0645 \u0627\u0633\u062a. \u062f\u0631 \u0647\u0645\u06cc\u0646 \u0631\u0627\u0628\u0637\u0647 \u0646\u0645\u0627\u0647\u0646\u06af \u0639\u0647\u062f \u0639\u0632\u062a \u0628\u0647 \u0628\u0631\u062e\u06cc \u0627\u0632 \u0633\u062e\u0646\u0627\u0646 \u0633\u06cc\u062f \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u062a \u0627\u0634\u0627\u0631\u0647 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n