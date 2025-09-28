سید حسن نصرالله نماد آزادی، آزادگی و مقاومت در برابر ظلم است.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهید سید حسن نصرالله نماد آزادی، آزادگی و مقاومت در برابر ظلم است. در همین رابطه نماهنگ عهد عزت به برخی از سخنان سید مقاومت اشاره کرده است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: سید حسن نصرالله ، حزب الله لبنان
خبرهای مرتبط
اوج همگرایی رسانه‌های اسلامی در سالگرد سید حسن نصرالله با حضور برجسته شبکه الکوثر
«به امید دیدار» روی آنتن شبکه نسیم می‌رود
بیژن نوباوه:
حق سید حسن نصرالله شهادت بود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پای این وطن باید ماند
فرزند شهید نصرالله: راه مقاومت ادامه دارد و پرچم آن بر زمین نخواهد ماند
«قندپهلو» با طعم معاصر
موزه ملی فردا باز می‌شود
دبیر چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر منصوب شد
رسانه ملی در دفاع مقدس ۱۲ روزه حرف اول را زد
فصل ششم برنامه تلویزیونی «اعجوبه‌ها» روی آنتن شبکه سه
«نامیاد» معادل فارسی «منشن»
«به امید دیدار» روی آنتن شبکه نسیم می‌رود
فراخوان شانزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار منتشر شد
آخرین اخبار
مکتب و صدای سید حسن نصرالله هنوز در دلمان جاری است
نماهنگ عهد عزت؛ بازخوانی سخنان شهید نصرالله از عزت و مقاومت + فیلم
حق سید حسن نصرالله شهادت بود
فراخوان شانزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار منتشر شد
فرزند شهید نصرالله: راه مقاومت ادامه دارد و پرچم آن بر زمین نخواهد ماند
رسانه ملی در دفاع مقدس ۱۲ روزه حرف اول را زد
سفرنامه «عطر فلفل»؛ خودبوم‌نگاره‌ای از سفر به ایالت بلوچستان پاکستان
اعلام زمان اکران فیلم‌های شهاب حسینی و مهران احمدی
«قندپهلو» با طعم معاصر
انیمیشن «آقا معلم و بچه‌ها» در مدرسه تلویزیون
موزه ملی فردا باز می‌شود
دبیر چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر منصوب شد
حماسه شهید فریدون عباسی به زبان هنر
«به امید دیدار» روی آنتن شبکه نسیم می‌رود
اعلام اسامی فیلم‌های مستند چهل‌ودومین جشنواره فیلم کوتاه تهران
«نامیاد» معادل فارسی «منشن»
پای این وطن باید ماند
فصل ششم برنامه تلویزیونی «اعجوبه‌ها» روی آنتن شبکه سه
میزبانی ۱۹ استان از جشنواره فیلم کودک و نوجوان
گردهمایی فیلم‌سازان ۱۱ کشور در قشم/ جشنواره «آوای صلح» آبان‌ ماه برگزار می‌شود
احترام به نسل جوانان در لوگوی جدید جشنواره هنر‌های تجسمی
افزایش استقبال از سریال‌های دفاع مقدسی در شهرک سینمایی دفاع مقدس
دانشگاه هنر عامل اتصال جشنواره هنر‌های تجسمی و بدنه دانشگاهی
برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی در تهران مسائل مالی بیشتری داشت
«سلام دوکوهه» از شبکه افق روایت می‌شود