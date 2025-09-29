باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - سام نجفی کارشناس و پژوهشگر حوزه شهر هوشمند با حضور در برنامه چرخ گفت: در عصر حاضر، شهرنشینی به یکی از واقعیتهای ناپذیر زندگی بشر تبدیل شده است. بر اساس آمارها، از هر ده نفر، تقریباً هفت نفر در مناطق شهری سکونت دارند و این روند ادامه دارد. به گونهای که سالانه بین ۷۰ تا ۸۰ میلیون نفر به جمعیت شهرنشینان اضافه میشود. در این افزایش جمعیت، توجه به زیرساختها و خدمات شهری را به شدت افزایش میدهد، بهویژه در شرایط فعلی که با چالشهای اجتماعی و فرهنگی متعددی وجود دارد، توجه شود.
او افزود: در این راستا، مفهوم «شهر هوشمند» به طور فزایندهای مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری از افراد، بهویژه در ایران، به دلیل پیچیدگیهای این مفهوم، از آن دوری میکنند. اما در واقع، تعریف سادهای از شهر وجود هوشمند دارد: استفاده از فناوریهای نوین برای حل مسائل و چالشهای شهری. بر اساس تجربیات جهانی، توسعهیافته در دهه ۱۹۶۰ شروع به ورود به حوزه شهرهای هوشمند پی بردند و تلاش کردند تا با بهرهگیری از فناوریهای جدید، کیفیت زندگی مردم را بهبود بخشد.
نجفی در ادامه گفت: «حمل و نقل هوشمند به عنوان یکی از مهمترین مولفههای هوشمندسازی شهری مطرح میشود. این حوزه شامل فناوریهای پیشرفتهای مانند اینترنت اشیا (IoT)، سیستمهای هوشمند حمل و نقل و هوش مصنوعی است. آمارها نشان میدهد که در سالهای اخیر، نزدیک به ۲۴ تا ۲۶ میلیارد دلار در پارکینگهای هوشمند سرمایهگذاری میشوند که مهمترین حمل و نقل هوشمند و نقش آن در بهبود زندگی شهری است.»
او همچنین افزود: «با این حال، در ایران هنوز تعداد زیادی بر سر راه هوشمندسازی وجود دارد. نیاز به تغییرات فرهنگی و پذیرش فناوری نوین در میان مدیران و افراد احساس میشود. تجربیات جهانی نشان می دهد که اگر تحول فرهنگی در این زمینه شکل نگیرد، دستیابی به پیشرفت های واقعی ممکن نخواهد بود. به همین دلیل، توجه به ویژگیهای انسانی و فرهنگی در کنار فناوریها امری ضروری است.»
این کارشناس و حوزه شهر هوشمند ادامه داد: «نکتهای باید مورد توجه قرار گیرد، پژوهشی که در ساختوسازی فرآیندهای حمل و نقل و ارائه اطلاعات دقیق به کاربران انجام میشود. سیستمهای پیشرفته میتوانند زمانهای سفر را با دقت بیشتر پیش بینی کرده و بر اساس شرایط ترافیکی، مسیرهای بهینه را پیشنهاد دهند.»
او در پایان کرد: «برای تحقق شهر هوشمند، همکاری همه ذینفعان و بهرهبرداری از تجارب جهانی ضروری است. تنها در این صورت میتوانم به چالشهای ناشی از رشد بیرویه جمعیت شهری پاسخ داد و آیندهای پایدار و هوشمند برای شهرها رقم زد. گفتوگوهای بیشتر در این حوزه میتوان به توسعه ادبیات و درک بهتر مفهوم حمل و نقل کمک هوشمند و نقش کلیدی در شکلدهی به شهرهای آینده ایفا اشاره کرد.»