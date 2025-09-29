کارشناس و پژوهشگر شهر هوشمند گفت: با افزایش روزافزون جمعیت شهری و زندگی شهرنشینی، مفهوم «شهر هوشمند» به یکی از اولویت‌های اصلی در توسعه زیرساخت‌ها تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - سام نجفی کارشناس و پژوهشگر حوزه شهر هوشمند با حضور در برنامه چرخ گفت: در عصر حاضر، شهرنشینی به یکی از واقعیت‌های ناپذیر زندگی بشر تبدیل شده است. بر اساس آمارها، از هر ده نفر، تقریباً هفت نفر در مناطق شهری سکونت دارند و این روند ادامه دارد. به گونه‌ای که سالانه بین ۷۰ تا ۸۰ میلیون نفر به جمعیت شهرنشینان اضافه می‌شود. در این افزایش جمعیت، توجه به زیرساخت‌ها و خدمات شهری را به شدت افزایش می‌دهد، به‌ویژه در شرایط فعلی که با چالش‌های اجتماعی و فرهنگی متعددی وجود دارد، توجه شود.

او افزود: در این راستا، مفهوم «شهر هوشمند» به طور فزاینده‌ای مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری از افراد، به‌ویژه در ایران، به دلیل پیچیدگی‌های این مفهوم، از آن دوری می‌کنند. اما در واقع، تعریف ساده‌ای از شهر وجود هوشمند دارد: استفاده از فناوری‌های نوین برای حل مسائل و چالش‌های شهری. بر اساس تجربیات جهانی، توسعه‌یافته در دهه ۱۹۶۰ شروع به ورود به حوزه شهرهای هوشمند پی بردند و تلاش کردند تا با بهره‌گیری از فناوری‌های جدید، کیفیت زندگی مردم را بهبود بخشد.

نجفی در ادامه گفت: «حمل و نقل هوشمند به عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌های هوشمندسازی شهری مطرح می‌شود. این حوزه شامل فناوری‌های پیشرفته‌ای مانند اینترنت اشیا (IoT)، سیستم‌های هوشمند حمل و نقل و هوش مصنوعی است. آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، نزدیک به ۲۴ تا ۲۶ میلیارد دلار در پارکینگ‌های هوشمند سرمایه‌گذاری می‌شوند که مهم‌ترین حمل و نقل هوشمند و نقش آن در بهبود زندگی شهری است.»

او همچنین افزود: «با این حال، در ایران هنوز تعداد زیادی بر سر راه هوشمندسازی وجود دارد. نیاز به تغییرات فرهنگی و پذیرش فناوری نوین در میان مدیران و افراد احساس می‌شود. تجربیات جهانی نشان می دهد که اگر تحول فرهنگی در این زمینه شکل نگیرد، دستیابی به پیشرفت های واقعی ممکن نخواهد بود. به همین دلیل، توجه به ویژگی‌های انسانی و فرهنگی در کنار فناوری‌ها امری ضروری است.»

این کارشناس و حوزه شهر هوشمند ادامه داد: «نکته‌ای باید مورد توجه قرار گیرد، پژوهشی که در ساخت‌وسازی فرآیندهای حمل و نقل و ارائه اطلاعات دقیق به کاربران انجام می‌شود. سیستم‌های پیشرفته می‌توانند زمان‌های سفر را با دقت بیشتر پیش بینی کرده و بر اساس شرایط ترافیکی، مسیرهای بهینه را پیشنهاد دهند.»

او در پایان کرد: «برای تحقق شهر هوشمند، همکاری همه ذی‌نفعان و بهره‌برداری از تجارب جهانی ضروری است. تنها در این صورت می‌توانم به چالش‌های ناشی از رشد بی‌رویه جمعیت شهری پاسخ داد و آینده‌ای پایدار و هوشمند برای شهرها رقم زد. گفت‌وگوهای بیشتر در این حوزه می‌توان به توسعه ادبیات و درک بهتر مفهوم حمل و نقل کمک هوشمند و نقش کلیدی در شکل‌دهی به شهرهای آینده ایفا اشاره کرد.»

برچسب ها: علم و فناوری ، شهر هوشمند
خبرهای مرتبط
استاندار کهگیلویه و بویراحمد:
نخبگان کلید توسعه حوزه نفت، گاز و گیاهان دارویی هستند
حضور بیش از ۶۰ استاد داخلی و بین المللی در همایش مقابله با ترور علمی
آیا هوشمندسازی برای کشور ایران مناسب است؟ + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ارتقای جایگاه دانشگاه تهران در رتبه‌بندی‌های جهانی/ خودگردانی و مسئولیت اجتماعی در کانون تحول آموزش عالی
آخرین اخبار
ارتقای جایگاه دانشگاه تهران در رتبه‌بندی‌های جهانی/ خودگردانی و مسئولیت اجتماعی در کانون تحول آموزش عالی
معرفی ۳ دمنوش انرژی‌زا و موثر برای سلامت قلب و مغز + فیلم
از چه سنی می‌توان خون اهدا کرد؟ + فیلم
آیا ممکن است موی کاشته شده هم ریزش پیدا کند؟ + فیلم
آراتای، یک اپلیکیشن هندی که با واتس‌اپ رقابت می‌کند
راز نقص ترموستات زمین در طول اعصار گذشته کشف شد
۷ دلیل برای نوشیدن یک فنجان شیر زردچوبه قبل از خواب
لزوم حمایت مستمر از تولید داخلی دارو‌ها در شرایط تحریم‌ها
زنجیره تولید مرغ لاین با کمک فناوری بومی تا یک دهه آینده به نتیجه خواهد رسید
رونمایی از بزرگترین شهاب‌سنگ سیارکی ایران توسط نوجوان ۱۴ ساله+ فیلم
توصیه‌های طب ایرانی برای تقویت قلب
وزیر بهداشت از کارگردان فیلم برگزیده «ژاو» در جشنواره سوئیس قدردانی کرد
انجام ۴۰ هزار عمل جراحی در بیمارستان طبی کودکان
تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون وکالت سال ۱۴۰۴
شانزدهمین المپیاد دانش‌آموزی نانو به ایستگاه پایانی رسید
نام‌نویسی پانزدهمین آزمون سنجش استاندارد مهارت‌های زبان فارسی سال ۱۴۰۴ آغاز شد
ایده‌های نوآورانه برای رفع چالش‌های کشور حمایت می‌شوند
رصد دقیق مدارس غیردولتی و برخورد بدون مماشات با تخلفات تربیتی
عدم پذیرش دانشجوی پروتز دندان در برخی دانشگاه‌ها
تأکید رگولاتور ارتباطی بر نقش آینده‌ساز همراه اول در اقتصاد دیجیتال
آغاز ثبت‌نام المپیاد بین‌المللی ترکیبیات ایران/ برگزاری المپیاد ۸ و ۹ آبان‌
کاظمی درگذشت مولف کتاب‌های درسی قرآنی را تسلیت گفت
وزیر ارتباطات: امکان خرید مستقیم از عشایر فراهم شد
واگذاری کامل مسئولیت سرویس مدارس به وزارت کشور+فیلم
اعزام ۵۰۰ هزار دانش‌آموز به اردوهای راهیان نور در سال جاری
فرصت دیدن کوه‌ها و دره‌های ماه/وقت ملاقات با صورت‌های فلکی پاییزی
عکس خیره‌کننده‌ای از راه شیری بر فراز صحرای ابوظبی
چالش‌ها و فرصت‌های هوشمندسازی حمل و نقل در شهرهای آینده
کاهش ۴.۲ درصدی زمین‌لرزه‌های شهریور ۱۴۰۴ نسبت به پارسال
طراحی پارچه نانویی سبک برای استفاده در صنایع نساجی، پزشکی و الکترونیک