باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - عاطفه سادات مدبرنژاد، مدیرکل انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: براساس آیین‌نامه اجرایی حمل و نقل دانش‌آموزان که در سال ۱۴۰۲ به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده، مسئولیت سرویس مدارس را به وزارت کشور واگذار کرده است. بر اساس ماده ۲۴ این آیین‌نامه، آموزش و پرورش از دخالت در امور اجرایی سرویس‌های مدارس منع شده است.

مدیرکل انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش با بیان این که در حال حاضر، شهرداری‌ها مسئولیت اجرای این اقدام را بر عهده دارند، افزود: در این باره وزارت کشور نیز تدابیری را برای تأمین ناوگان حمل و نقل دانش‌آموزی اندیشیده است. ما امیدواریم که با همکاری و مشارکت فعالانه این عزیزان، سال تحصیلی جدید بدون هیچ مشکلی آغاز شود.

براساس گزارش‌ها، آموزش و پرورش فقط وظیفه اطلاع رسانی به والدین برای ثبت درخواست در سامانه سپند متعلق به وزارت کشور که سامانه حمل و نقل دانش‌آموزی است را برعهده دارد که این کار به طرق مختلف انجام می‌گیرد.

انتظار می‌رود با تدابیر اتخاذ شده، فرآیند حمل و نقل دانش‌آموزان به بهترین نحو ممکن انجام گیرد و خانواده‌ها با خیالی آسوده فرزندان خود را به مدرسه بفرستند.