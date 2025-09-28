باشگاه خبرنگاران جوان - شروین تبریزی، سخنگوی اورژانس تهران اعلام کرد: در ساعت ۱۸:۳۲ روز یکشنبه، گزارش وقوع تصادف بین یک دستگاه خودروی سواری و ۶ کودک عابرپیاده در نسیم‌شهر به مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران اعلام شد.

او افزود: با اعلام این حادثه، بلافاصله ۳ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی فرماندهی به محل اعزام شدند. متاسفانه ۶ نفر مصدوم شدند که پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس استان تهران، جهت ادامه درمان به بیمارستان امام حسین سبزدشت منتقل شدند.

منبع: ایسنا