باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- لرستان به عنوان یکی از قطب‌های کشاورزی کشور، همواره در تولید گندم جایگاه مهمی داشته است. اما امسال کاهش ۴۰ درصدی بارش‌ها و پراکنش نامناسب بارندگی‌ها، نه تنها کیفیت محصول بلکه کمیت برداشت را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داد.

حالا گندم‌کاران لرستانی چشم انتظار بیمه و حمایت‌های دولتی هستند تا بخشی از خسارت‌های سنگین آن‌ها جبران شود.

برداشت نصفه و نیمه از دیم‌زارها

از مجموع ۸۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی لرستان، حدود ۲۳۷ هزار هکتار به کشت گندم اختصاص دارد. بیشتر این اراضی دیم هستند و به همین دلیل خشکسالی بیشترین اثر خود را در کوهدشت، رومشکان، پلدختر و جنوب خرم‌آباد گذاشت. بسیاری از خوشه‌ها به دلیل کم‌آبی پوک شده و استانداردهای کیفی محصول افت کرده است.

کاهش ۲۷۰ هزار تنی برداشت

سعید دارابی، سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی لرستان، می‌گوید:سال گذشته بیش از ۵۴۰ هزار تن گندم خریداری شد، اما امسال پیش‌بینی می‌شود این میزان به حدود ۲۷۰ هزار تن برسد. تاکنون ۱۷۰ هزار تن خریداری شده و یک‌هزار و ۷۸۰ میلیارد ریال از مطالبات کشاورزان پرداخت شده است.

کاهش تولید امسال نگرانی دیگری را ایجاد کرده است: تأمین بذر مرغوب برای کشت آینده.

جواد طهماسبی، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تأکید می‌کند:حدود ۵۰ هزار تن بذر مورد نیاز استان است که تاکنون ۷۷ درصد آن تأمین شده. تلاش می‌کنیم بذر به‌موقع در اختیار مناطق گرمسیری استان قرار گیرد.

بیمه فراگیر؛ امیدی برای کشاورزان

امسال برای نخستین بار بیمه فراگیر در لرستان اجرا شد تا همه اراضی آبی و دیم به صورت خودکار بیمه شوند.

سیف‌اله معتمدی، رئیس خدمات بیمه کشاورزی لرستان، می‌گوید:سطح تعهد بیمه در زراعت دیم ۳۰ میلیون ریال برای هر هکتار و در آبی ۱۰۰ میلیون ریال است. غرامت‌ها بر اساس پایش ماهواره‌ای پرداخت خواهد شد و از نیمه دوم شهریور اولین پرداخت‌ها آغاز می‌شود.

خسارت ۱۰ همتی به کشاورزی لرستان

نامدار صیادی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، با اشاره به ابعاد بحران می‌گوید:کاهش ۳۶ درصدی بارش نسبت به سال قبل و ۴۰ درصدی نسبت به بلندمدت، کشاورزی لرستان را با ۱۰ همت خسارت مواجه کرد. سال گذشته ۹۶۰۰ میلیارد تومان پول گندم به حساب کشاورزان واریز شد، اما امسال این عدد به ۴۵۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است.

به گفته صیادی، تجهیز ۵۸ هزار و ۸۰۰ هکتار اراضی به سیستم‌های نوین آبیاری، راندمان مصرف آب را از ۳۲ درصد به ۴۲ درصد رسانده است.

همچنین طرح «جهش تولید در دیم‌زارها» با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام (ره) توانسته در برخی مناطق نتایج موفقی به همراه داشته باشد.

خشکسالی سفره گندم لرستان را کوچک کرد؛ محصولی که زمانی نقطه قوت کشاورزی استان بود، حالا به دغدغه معیشتی کشاورزان تبدیل شده است.

هرچند بیمه فراگیر و توسعه آبیاری نوین می‌تواند بخشی از خسارت‌ها را جبران کند، اما آینده این سرزمین طلایی تنها با مدیریت هوشمند آب و ترویج کشاورزی نوین دوباره جان خواهد گرفت.